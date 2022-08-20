Цорн: «Игроки „Локомотива“ сами предложили закрыть их на клубной базе»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о ситуации, когда футболистов «железнодорожников» закрыли на клубной базе.

Рады, что ребята перенесли на поле те идеи, о которых им всю неделю пытался донести тренерский штаб. Матч для нас нелёгкий. Мы показали характер. Такие игры сплочают команду. Мы хотим и дальше радовать наших болельщиков.

Будем ли мы ещё закрываться на базе? У нас был режим такой: два дня ночевали на базе. В среду у ребят был свободный день. Они могли уехать к семьям. Никакого строгого режима не было. Решение оставить команду на базе было принято для того, чтобы огородить их от давления и сфокусировать на футболе. На следующей неделе, наверное, будет тренироваться в обычном режиме.

Чья это была идея? Это решение команды. Ребята предложили.