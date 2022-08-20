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Абаскаль: «Момент с пропущенным голом повлиял на игру»

сегодня, 20:04
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мы не использовали много моментов. Команда отдавалась полностью, билась с первой до последней минуты. У нас было 25 заблокированных ударов, 14 угловых. Футбол бывает таким, мы должны идти дальше по нашему пути. Этот матч должен стать очень хорошим уроком, чтобы понять, что нельзя дарить такие подарки сопернику.

Момент с пропущенным голом повлиял на игру. «Динамо» создавало еще больше плотности и нам становилось сложнее. Мы должны идти дальше с высоко поднятой головой и верить, что всё, что нужно, придет.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:08
Гильермо, только не пейте пиво как армейцы Федотова и не запирай на базе пацанов как паровозы. Просто ложитесь спать сегодня пораньше, а завтра с утреца с пробежки по лесу начните, почистите головы и за работу, нам Семака обыгрывать
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:05
Шансы были, но они не были использованы.
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