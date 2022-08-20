Абаскаль: «Момент с пропущенным голом повлиял на игру»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мы не использовали много моментов. Команда отдавалась полностью, билась с первой до последней минуты. У нас было 25 заблокированных ударов, 14 угловых. Футбол бывает таким, мы должны идти дальше по нашему пути. Этот матч должен стать очень хорошим уроком, чтобы понять, что нельзя дарить такие подарки сопернику.

Момент с пропущенным голом повлиял на игру. «Динамо» создавало еще больше плотности и нам становилось сложнее. Мы должны идти дальше с высоко поднятой головой и верить, что всё, что нужно, придет.