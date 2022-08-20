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«Ростов» за 10 минут отыграл 2 гола и ушёл от поражения в матче с «Сочи»

сегодня, 22:01
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Ростов» сыграл вничью с «Сочи» (2:2) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 29-й минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко не реализовал одиннадцатиметровый. На 44-й минуте с пенальти счёт открыл полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. На 69-й минуте Артур Юсупов удвоил преимущество «Сочи». На 83-й минуте полузащитник «Ростова» Степан Мельников сумел отыграть один мяч, а в дополнительное ко второму тайму время Николай Комличенко сравнял счёт. Кроме того, в дополнительное ко второму тайму время красную карточку получил защитник «Ростова» Виктор Мелехин, а на 96-й минуте полузащитник «Ростова» Даниил Уткин не реализовал пенальти.

«Ростов» идёт на 3-м месте (12 очков), «Сочи» занимает 6-е место (10 очков).

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Все комментарии
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
сегодня в 22:47
В Ростове собраны все костоломы ,красную получил один Мелёхин,а заслужили и Уткин,и Осипенко,и Чернов,и Комличенко и капитан ростовчан.это не футболисты,а потенциальные убийцы футбола.Не могу поверить что это Карпина заслуга...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 22:28
Ростов мог спокойненько победить.
161регион
161регион
сегодня в 22:23
Мтумбе не повезло сегодня.... Мог стать героем Ростова
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 22:21
Ростов просто космос!!! Но не совсем: должен был побежать... Комличенко нельзя давать бить пенальти, не в обиду Кольку.
112910415
112910415
сегодня в 22:21
Остросюжетная игра!
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 22:21
качельная игра туда сюда
drug01
drug01
сегодня в 22:16
Боевая ничья!!!!
161регион
161регион
сегодня в 22:14, ред.
Должны были побеждать!!! Начало за здравие, второй тайм до середины за упокой, концовка огонь!!! Ростову нужен забивающий нападающий именно ногами....
P. S. КОЛЯ КОМЛЮЧЕНКО, ЕСЛИ ТЫ БЫВАЕШЬ НА ЭТОМ САЙТЕ И ЧИТАЕШЬ ЕГО, ПРОСЬБА К ТЕБЕ.... НЕ БЕЙ БОЛЬШЕ ПЕНАЛЬТИ!!! ИГРАЙ ГОЛОВОЙ.... ПУСТЬ БЬЕТ ПОЛОЗ
Таганский
Таганский
сегодня в 22:13
Как же наши ребятки любят создавать проблемы, чтобы потом их героически преодолевать..
И пенку не забили, и в штангу попали, и 2 гола пропустили.. Да еще и победу в итоге чуть не добыли.. Триллер!!))
Всех, кто смотрел, кто болел и сопереживал с интересным матчем!!
ДСА
ДСА
сегодня в 22:12
Интрига получилась потрясающей.
Рourquoi pas...
Рourquoi pas...
сегодня в 22:11, ред.
Жажда мести за пандемийные 1:10 застилает глаза... Ребята, месть - это блюдо, которое подают холодным!!! La vendetta è un piatto che si serve freddo. (1971г)
ZeroRiot
ZeroRiot ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 22:11
Привет, ну там молодой пацан пенку потянул, хотя удар был не очень, но всё же, я считаю, что не зря ему игрока матча дали.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 22:07
Жесть !матч тура!Ростов во всех матчах этого чемпионата мог одержать победу,тотальное невезение кроме матча в Нижнем!Ничья конечно не победа,но я рад результату и поздравляю ФК Ростов!!!!
протон
протон
сегодня в 22:07
Матч огненным в конце получился.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 22:07
С такой ничейкой не грех весь Дон поздравить!
Вытащили на зубах, бились "шашки на голо"...
Удачи Ростову и Спартаку!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 22:07
Двоякое чувство - с одной стороны в концовке встречи ушли от поражения, а с другой стороны не смогли вырвать победу. Два нереализованных пенальти за одну игру это конечно перебор...
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:06
Матчи Ростова Матч Тв совсем не показывает. А зря
протон
протон
сегодня в 22:06
Вот это бой.
Futurista
Futurista
сегодня в 22:06, ред.
Молодцы ростовчане!...СочАм по щам)...
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:05
Надо было первый пеналь бить Полозу, а второй Комличенко. А так порядок структуры нарушился
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:04
Низкий поклон ВГК
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:04
В таком матче никаких нервов не хватит. До последней секунды бились
Борис Доенко
Борис Доенко
сегодня в 22:03
Матч - огонь! Жаль, что только последние 20 минут.
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