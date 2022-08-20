«Ростов» за 10 минут отыграл 2 гола и ушёл от поражения в матче с «Сочи»

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сегодня, 22:01

«Ростов» сыграл вничью с «Сочи» (2:2) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 29-й минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко не реализовал одиннадцатиметровый. На 44-й минуте с пенальти счёт открыл полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. На 69-й минуте Артур Юсупов удвоил преимущество «Сочи». На 83-й минуте полузащитник «Ростова» Степан Мельников сумел отыграть один мяч, а в дополнительное ко второму тайму время Николай Комличенко сравнял счёт. Кроме того, в дополнительное ко второму тайму время красную карточку получил защитник «Ростова» Виктор Мелехин, а на 96-й минуте полузащитник «Ростова» Даниил Уткин не реализовал пенальти.

«Ростов» идёт на 3-м месте (12 очков), «Сочи» занимает 6-е место (10 очков).