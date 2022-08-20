«Боруссия» Д проиграла «Вердеру», пропустив 3 гола за 5 минут в конце матча

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сегодня, 18:30

«Боруссия» Дортмунд проиграла «Вердеру» (2:3) в матче 3-го тура Бундеслиги.

В дополнительное к перовому тайму время счёт открыл полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт. На 77-й минуте защитник Рафаэл Геррейру удвоил преимущество своей команды. На 89-й минуте защитник «Вердера» Ли Бучанан сумел отыграть один мяч, а в дополнительное ко второму тайму время сначала полузащитник Никлас Шмидт, а после Оливер Берк поразили ворота «Боруссии», чем принесли «Вердеру» волевую победу со счётом 3:2.

«Боруссия» Дортмунд идёт на 6-м месте (6 очков), «Вердер» занимает 7-е место (5 очков).