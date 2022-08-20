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«Боруссия» Д проиграла «Вердеру», пропустив 3 гола за 5 минут в конце матча

сегодня, 18:30
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 3Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд проиграла «Вердеру» (2:3) в матче 3-го тура Бундеслиги.

В дополнительное к перовому тайму время счёт открыл полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт. На 77-й минуте защитник Рафаэл Геррейру удвоил преимущество своей команды. На 89-й минуте защитник «Вердера» Ли Бучанан сумел отыграть один мяч, а в дополнительное ко второму тайму время сначала полузащитник Никлас Шмидт, а после Оливер Берк поразили ворота «Боруссии», чем принесли «Вердеру» волевую победу со счётом 3:2.

«Боруссия» Дортмунд идёт на 6-м месте (6 очков), «Вердер» занимает 7-е место (5 очков).

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 19:51
Молодцы!!!
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 19:32
Надо КР срочно брать, так не пойдет без него, чего тянут?!
3ton
3ton
сегодня в 19:23
Неожиданный результат .
Я бросил смотреть после 2-0
У меня х2 стояла одиночка .
По игре Вердер смотрелся интересней Дортмунда
Концовка очень удивила
Foxes
Foxes
сегодня в 19:02
Ай да музыканты, ай да молодцы!
Gahi
Gahi
сегодня в 18:45
Футболисты команды "Вердера" молодцы, боролись до последней минуты матча и были вознаграждены за старание и желание отыграться. А футболисты команды "Боруссии", слишком рано уверовали в свою победу, за что и поплатились болезненным поражением на своём поле. Но это будет хорошим уроком для всей команды "Боруссии", насколько нужным быть ответственным каждому футболисту на своей позиции во время игры.
andrefino13
andrefino13 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 18:45
В конце 80-х, начале 90 - х , Вердер постоянно играл в еврокубках . Был на их матче , Динамо Минск - Вердер , минчане проиграли тогда 1-2, Белькевич положил тогда со штрафного , Герасимец подкинул мяч под удар , красивое исполнение .
andrefino13
andrefino13
сегодня в 18:39
Был бы Холанд , забил бы три , и Боруссия победила бы 4-1.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 18:38
Помню, лет 10 назад, Вердер всей Бундеслиге дал про94ся
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:35
Весёлый матч
shlomo
shlomo
сегодня в 18:32
Матч просто огонь.... с 2:0 сделать 2:3...красавцы
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