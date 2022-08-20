«Ланс» разгромил «Монако». Головин вышел на поле во втором тайме

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сегодня, 19:51

«Монако» дома проиграл «Лансу» (1:4) в матче 3-го тура Лиги 1.

На 7-й минуте счёт открыл нападающий «Ланса» Лоис Опенда. На 38-й минуте защитник Дейвер Мачадо удвоил преимущество «Ланса». На 41-й минуте защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль отыграл один мяч. На 54-й минуте полузащитник «Ланса» Секо Фофана реализовал пенальти. На 72-й минуте защитник «Монако» Вандерсон получил красную карточку, а на 78-й минуте нападающий «Ланса» Уэсли Саид довёл счёт до разгромного.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле на 56-й минуте матча.

«Монако» идёт на 7-м месте (4 очка), «Ланс» занимает 1-е место (7 очков).