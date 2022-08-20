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«Спартак» потерпел первое поражение в РПЛ, уступив «Динамо»

сегодня, 19:28
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Динамо» обыграло «Спартак» (1:0) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

Единственный гол в игре на 27-й минуте забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. На 90-й минуте красную карточку получил полузащитник «Динамо» Никола Моро.

«Спартак» идёт на 1-м месте (13 очков), «Динамо» занимает 2-е место (12 очков).

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Все комментарии
Галя Каблукова
Галя Каблукова
сегодня в 19:55
Ну наконец то, Динамо победило Спартака.. А то уж как то , вписывается в амбиции суперклуба.. (14 лет понадобилось , если не ошибаюсь )
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 19:54
Неожиданно, Спартак же уже шёл на верное чемпионство!
Dinamo
Dinamo ответ баск (раскрыть)
сегодня в 19:53
Никогда бы не подумал, что такое скажу, но Саба был сегодня очень неплох :)
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 19:53
казалось что с уходом Жиго и удачным стартом в этом сезоне Спартаку центральный защитник может и не понадобиться ((заиграл Литвинов хорошо, у Руслана отличный дальний пас да и про удар дальний вспомним (гол ростову в прошлом чемпионате в гостях)) Чернов уверенно действовал и вполне может выходить вместе с Литвиновым вместе или вместо...только сегодня стало отчётливо видно, что при стандартах в центральной зоны защиты не хватает мощного, высокого футболиста. игроки динамо на верху нас переигрывали и моментами продавливали, особенно их новичок из Парагвая ( вполне мог делать 2-0 когда головой подрезал в штангу) так что защитник уровня Видича Спартаку необходим и желательно чтобы вместо Джикии ( второй сегодня после Умярова кто провалил матч, да и вечно как корова на льду в самые важные моменты игры) ну или с Георгием в схеме с тремя центральными. когда играют команды примерно одного уровня на первый план выходят кто победит в единаборствах и первым кто был на отскоке...это ещё у нас отобрали еврокубки, там бы мы долго пересматривали как наши команды раз за разом вынимали бы круглого из своих ворот после стандартов
баск
баск
сегодня в 19:49
Характер игры был хорошо предсказуем- Спартак играл первым номером,
мы вторым, причём в этом ключе прошли оба тайма.

Разница между таймами если и была, то лишь в том, что во втором работа
команд постепенно становилась всё более рельефной- гости атаковали всё острее, поскольку шли вперёд ещё бОльшими силами, мы же оборонялись,
как в последний раз..

И- между прочим- оборонялись более осмысленно, чем матчем раньше, это
уже не был трусливый качающийся автобус, как с Краснодаром, это был
акцентированный оборонительный футбол.
При этом мы и располагались в основном повыше, чем в прошлый раз,
благодаря чему нередко удавалось пресекать развитие атак соперника,
и возможности для собственных контратак были поинтереснее.

Несмотря на то, что работали с позиционными огрехами, пропуская немало
проникающих передач в опорку и на флангах, но в единоборствах были
дисциплинированы и самоотверженны, многие из них выиграли, блокировали
много ударов..

У Спартака, как показалось, были некоторые проблемы со вторым темпом атаки,
из-за чего потенциально опасные действия не имели продолжений, хотя могли бы.

Что ж, борьба Йокановича за очки приносит неплохие плоды- кто бы мог подумать, что в последних трёх турах мы возьмём семь очков из девяти?..)

СораДников- с победой,
а Коле Моро и Сабе не унывать, особенно второму)
Александр Юдин 2
Александр Юдин 2 ответ adrianes (раскрыть)
сегодня в 19:48
согласен!после зенита точно так будет!кто тут временные слазь?если такому динамо про...и то о чем дальше думать/?
galeevae
galeevae
сегодня в 19:46
Болельщиков "Динамо" с победой. Умярову тренировать работу с мячом. Морро лечить нервы.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 19:45
Ростов пора брать первое место в свои руки!
Dinamo
Dinamo
сегодня в 19:44
Кстати, глупый вопрос: почему не был удалён Соболев за удар шипами в лицо Шунину во вратарской?
Capral
Capral
сегодня в 19:42, ред.
Несчастное ДИНАМО, обескровленное потерей ведущих игроков, издевательствами физручины позорного, и фактически игравшего без атаки- побеждает Спартак за счет мудрости ЙОКАНОВИЧА!!!!!!! Да, у Спартака выстроенная игра, комбинационная, игроки техничные, сумашедшая атака могущая смести любого соперника!!! Но Динамо, ведомое ЙОКАНОВИЧЕМ, сыграло самоотверженно, грамотно в защите и победило!!!!!!! Согласен, гол из-за ошибки соперника, есть такое. Но в целом, по игре- Динамо играло умнее и прагматичнее. После игры с Краснодаром, я сказал, что это была пристрелка, наметка перед игрой со Спартаком. Вот, так и получилось. Ко всем неприятностям ДИНАМО, еще и Смолов не вышел. Поэтому, я уверен- ДИНАМО на правильном пути. А тем, кто по сей день скучает за 1:5 и 2:5, скажу так: даже золотое ДИНАМО-76 играло на контратаках, что наглядно подтверждали матчи в финале кубка СССР 77 и Кубка Сезона того-же года. Истинных болельщиков ДИНАМО- с побеДой, дай БОГ- не последней!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
adrianes
adrianes
сегодня в 19:41
Наконец-то прорвало Спартак. Теперь попрет. Надо попытаться преодолеть 10-е место и побороться за ФНЛ
t272nm
t272nm ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 19:41
Не заслуживал поражения?! Ты смотрел игру?! Две штанги, перекладину, второй гол пусть из офсайда имени Динамо, видел?! Спартак что-то подобное создал?! :)))
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 19:41
посмотрел сейчас повтор с ошибкой Умярова🤦 в номинации неувязок года он мог бы проиграть только Промесу, который бил пенальти в Нижнем Новгороде...играли в первом тайме хорошо, но по счёту его проиграли, сегодня и отскоки были за динамо и матч пролетел в одно мгновение, да и настоящего голевого момента мы так от футболистов Спартака и не дождались🤷‍♂️ ( особенно если вспомнить обе штанги и крестовину от динамовцев) игра безусловно ничейная, но благодаря Умярову игроки бело - голубых играли по счёту, а своего шанса мы так и не дождались. провалился Промес ( с учётом его заслуг в последнее время обращать внимание на плохой матч Антохи сегодня не станем) Соболев старался, но вечно чего-то Саши не хватало...надеемся фортуна вернёт нам в Воронеже, по игре молодцы даже в проигранном дерби, болельщиков динамо с победой
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 19:41
Самое странное что при поражении даже упрекнуть некого. Одна 56ьная ошибка решила все. Спартак был лучше объективно. Очень Хлусевич понравился-настырен жесток быстр и вынослив.Кукуян не накосячил так что все справедливо. Интрига будет! Вперед Гладиаторы и спасибо Динамо за игру!
ABir
ABir
сегодня в 19:39
На победу сегодня Спартак конечно не наиграл, но и поражения не заслуживал
t272nm
t272nm ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
сегодня в 19:39
    Little Caprice
    Little Caprice
    сегодня в 19:39, ред.
    Пожалуй, просто отмечу, что в такой игре из 30 футболистов 24 были россиянами. Это радует.
    vm777
    vm777
    сегодня в 19:39
    Надо Абаскалю и Ко поработать над стандартами в обороне и атаке. Сегодня не хватило конкретики в нападении, вроде подходов много было, пасов в штрафнуюю тоже, но остроты маловато было по итогу. И проблемы в обороне никуда не делись, слишком часто пожарим... Интересно увидеть реакцию команды в следующем матче на поражение в этой игре. Сезон будет долгий иинтересный.
    Динамо с победой.
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    сегодня в 19:38
    Можно поздравить спартак с почином?
    Муслим90
    Муслим90
    сегодня в 19:38
    Всех с победой. Второй тайм больше понравился.
    Dinamo
    Dinamo
    сегодня в 19:38
    Просто валидол!

    Про игру Динамо что-то сложно говорить (нечего, если честно), но по моментам мы точно превзошли Спартак. Чего только стоят две штанги и перекладина!
    Фернандес просто максимально топовое приобретение. Лучший сейчас в составе!
    Спартак слишком рано заговорил о чемпионстве. Толковая игра у них откровенно отсутствует.

    Всех сораДников с побеДой!
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 19:38
    Мне кажется,что к октябрю
    нас ждёт привычное "хрю-хрю".
    INGUSH
    INGUSH
    сегодня в 19:38, ред.
    Прекрасный вечер..Динамо с победой 👍
    Промеса спустили на землю) Соболев весь матч пробурчал под носом, так и не создал ни одного момента...
    Kolymchanin
    Kolymchanin
    сегодня в 19:37
    Обстучали каркас ворот основательно
    Little Caprice
    Little Caprice
    сегодня в 19:37
    Забавно, что Динамо с 1 ударом в створ наиграло на 3 гола, но не на тот, который забили :)
    andrefino13
    andrefino13
    сегодня в 19:37
    Искрене поздравляю Динамо с победой над Спартаком. Победили заслуженно , играли грамотней .
    kaktus903
    kaktus903
    сегодня в 19:36
    Чтобы Спартаку стать чемпионом, надо чтобы Умярова и Литвинова Зенит купил
    t272nm
    t272nm
    сегодня в 19:36
      Kolenok
      Kolenok
      сегодня в 19:36
      Двое Комментаторов смотрят матч и ничего не видят,у телика все видно.Хлусевич желтая за откидку,по.рен на футбол,сидят о своем трещат.Матч Тв конечно днище стал.Все профи ушли
      старина
      старина
      сегодня в 19:36
      Еще когда купили Умярова,было ясно,что толку не будет с него.Ждали,что это надежда всего футбола,ну вот и дождались.Такой пас выдал Тюкавину,мечта просто.Игнатов такое же туловище.Вот и дождались оплеуху.Адекватов Динамо с победой
      Гость
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