«Спартак» потерпел первое поражение в РПЛ, уступив «Динамо»

«Динамо» обыграло «Спартак» (1:0) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.
Единственный гол в игре на 27-й минуте забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. На 90-й минуте красную карточку получил полузащитник «Динамо» Никола Моро.
«Спартак» идёт на 1-м месте (13 очков), «Динамо» занимает 2-е место (12 очков).
Про игру Динамо что-то сложно говорить (нечего, если честно), но по моментам мы точно превзошли Спартак. Чего только стоят две штанги и перекладина!
Фернандес просто максимально топовое приобретение. Лучший сейчас в составе!
Спартак слишком рано заговорил о чемпионстве. Толковая игра у них откровенно отсутствует.
Всех сораДников с побеДой!
Про игру Динамо что-то сложно говорить (нечего, если честно), но по моментам мы точно превзошли Спартак. Чего только стоят две штанги и перекладина!
Фернандес просто максимально топовое приобретение. Лучший сейчас в составе!
Спартак слишком рано заговорил о чемпионстве. Толковая игра у них откровенно отсутствует.
Всех сораДников с побеДой!
Динамо с победой.
Динамо с победой.