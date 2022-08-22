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Павлюченко: «„Спартак“ — главный конкурент „Зенита“ за чемпионство»

сегодня, 12:05

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко считает, что «красно-белые» смогут навязать «Зениту» борьбу за чемпионство в этом сезоне.

Я уверен, что в этом сезоне «Спартак» является одной из команд, которая будет бороться с «Зенитом» за чемпионство. Но не надо забывать о том, что есть и «Динамо», и ЦСКА. Но главные команды, которые будут биться за титул, это, конечно, «Спартак» и «Зенит». Они и будут между собой разыгрывать золотые медали в этом сезоне. Хотя посмотрим, чемпионат-то длинный, все может быть. А так... Я вижу сейчас, что по игре и подбору футболистов «Спартак» — главный конкурент «Зенита» за чемпионство.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 12:36
Поменьше бы таких разговоров.
Сейчас в Спартаке перестройка - и в СД, и в тренерском штабе, и в модели игры. Непросто вот так сразу встать на новые победные рельсы. Тот же Зенит давно стабилен и шансы у него выше остальных.
ABir
ABir
сегодня в 12:24
Пока рано об этом говорить
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:19
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 12:19
    Спартак, ЦСКА как минимум две команды которые "навяжут" зениту борьбу....
    994d69px2qje
    994d69px2qje
    сегодня в 12:11
    как вы надоели со своими прогнозами, посмотрим что вы запоете осенью...
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