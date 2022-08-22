Бывший футболист «Спартака» считает, что «красно-белые» смогут навязать «Зениту» борьбу за чемпионство в этом сезоне.

Я уверен, что в этом сезоне «Спартак» является одной из команд, которая будет бороться с «Зенитом» за чемпионство. Но не надо забывать о том, что есть и «Динамо», и ЦСКА . Но главные команды, которые будут биться за титул, это, конечно, «Спартак» и «Зенит». Они и будут между собой разыгрывать золотые медали в этом сезоне. Хотя посмотрим, чемпионат-то длинный, все может быть. А так... Я вижу сейчас, что по игре и подбору футболистов «Спартак» — главный конкурент «Зенита» за чемпионство.