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Хавбек «Химок» Гбане: «Я в России только ради футбола, это моя работа»

сегодня, 10:53

Полузащитник «Химок» Мори Гбане заявил, что ему нравится жить в России.

Что я знал о России до переезда? Конечно, я знал о существовании России. РПЛ — большая и сильная лига. Но до переезда в Россию я знал только то, что у вас есть зима и снег. Только это. Теперь понимаю, что зимой тут очень холодно.

Какие у меня любимые русские блюда? Борщ! Но я еще не все попробовал. Водка? Мне не нравится, я не пью алкоголь.

Я в России только ради футбола, ведь это моя работа. Я сфокусирован только на этом и ни о чем другом не думаю. Я счастлив в России. Безусловно, у меня есть футбольная мечта — играть в топ-лиге, но для начала я должен пройти этап в России.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
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Потом тут жить останется!
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