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Федун выступил с обращением после своего ухода из «Спартака»

сегодня, 12:39

Пресс-служба «Спартака» опубликовала обращение Леонида Федуна к болельщикам после ухода из клуба.

Дорогие болельщики!

Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче «Спартака», я и представить не мог, что буду восемнадцать лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются.

Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Радость триумфа и горечь разочарования. Обретение новых соратников и тех, о ком хочется скорее забыть. Это жизнь. Это футбол.

Хочу выразить искреннюю благодарность моим друзьям и коллегам из компании «ЛУКОЙЛ» за то, что в этой сложнейшей обстановке они согласились поддержать столь значимый социальный проект, как «Спартак». Я оставляю им конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров. И, конечно, великолепный стадион. Верю, что вместе они способны достигнуть новых побед!

P. S. Да, и это не некролог. Всегда можете рассчитывать на мои помощь и поддержку. Я остаюсь преданным болельщиком моей любимой команды «Спартак». Вперед, красно-белые! К новым титулам!

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:44
Время покажет.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:44
Щас Д(К) купит)))
shlomo
shlomo
сегодня в 12:40
Поздравляю ВСЕХ болельщиков Спартака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость
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