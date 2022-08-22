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Юран: «Можно назвать Федуна легендой российского футбола»

сегодня, 16:46

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран высказался об уходе из «Спартака» Леонида Федуна.

Это жизнь. Нужно все равно поблагодарить Леонида Федуна за все сделанное. Он все время спонсировал «Спартак», построил стадион — это его большая заслуга. Нельзя сказать, что Леонид не переживал за «Спартак», он хотел выиграть как можно больше титулов. Как получилось в итоге — это уже другой вопрос.

Надеюсь, новое руководство даст силу команде. «Спартак» должен по максимуму биться за чемпионство. За 15 лет Федун взял только один титул — для такого суперклуба это маловато, конечно.

Если откинуть спортивную составляющую клуба, можно назвать Федуна легендой российского футбола. Повторюсь, у нас только 2-3 руководителя любят спонсировать свою команду из личного кармана. Федун все-таки старался, ему нужно отдать должное. Хочу отметить, что в его команде никогда не было задержек по зарплате, появлялись новые игроки — немаловажный факт. Что касается результатов команды, наверное, не очень хорошо получилось у Федуна.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 17:24
Денег тратил много, игроки были довольны.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 17:21
У каждого свои легенды. Ни с кем спорить не собираюсь, но он максимум легенда Спартака
ABir
ABir
сегодня в 17:01
Главное, что Спартак жив, играет популярен и еще при Федуне обзавелся своим стадионом. Респект и уважение Леониду Арнольдовичу!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:01
Ахах! Насмешил Юран, возможно федун легенда спартака.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:48
С легендой Серёга переборщил!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:48
А с чего бы.
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