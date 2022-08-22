Юран: «Можно назвать Федуна легендой российского футбола»

Бывший тренер «Химок» высказался об уходе из «Спартака» Леонида Федуна.

Это жизнь. Нужно все равно поблагодарить Леонида Федуна за все сделанное. Он все время спонсировал «Спартак», построил стадион — это его большая заслуга. Нельзя сказать, что Леонид не переживал за «Спартак», он хотел выиграть как можно больше титулов. Как получилось в итоге — это уже другой вопрос.

Надеюсь, новое руководство даст силу команде. «Спартак» должен по максимуму биться за чемпионство. За 15 лет Федун взял только один титул — для такого суперклуба это маловато, конечно.

Если откинуть спортивную составляющую клуба, можно назвать Федуна легендой российского футбола. Повторюсь, у нас только 2-3 руководителя любят спонсировать свою команду из личного кармана. Федун все-таки старался, ему нужно отдать должное. Хочу отметить, что в его команде никогда не было задержек по зарплате, появлялись новые игроки — немаловажный факт. Что касается результатов команды, наверное, не очень хорошо получилось у Федуна.