Титов: «Хочется верить, что „Спартак“ ждет светлое будущее»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал уход из московского клуба Леонида Федуна.

Если подводить итоги 20 годам Федуна в «Спартаке», то из плюсов, конечно, надо выделить чемпионство в 2017 году и два Кубка России. Наверное, для такого клуба это мало. При Федуне у клуба появился свой стадион и новая база в Тушино. В качестве тренера в «Спартаке» при Федуне я проработал всего год, а в основном наблюдал за клубом со стороны. В мою эру футболиста у «Спартака» были времена намного ярче, чем у Федуна — хозяина клуба. Мне тяжело осознавать, что за 20 лет команда выиграла только одно чемпионство.

Теперь руководству «Лукойла» предстоит выбрать нового человека, который будет отвечать за клуб. Уверен, план уже есть. Мне, как болельщику «Спартака», хочется верить, что клуб ждет светлое будущее. Федуну могу сказать только большое спасибо за то, что он сделал для клуба. В его правлении были и минусы, и плюсы, но надо помнить, что человек вкладывал свои деньги, причем огромные деньги, а в основном получал только негатив в свою сторону.