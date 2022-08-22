Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Титов: «Хочется верить, что „Спартак“ ждет светлое будущее»

сегодня, 14:40

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов прокомментировал уход из московского клуба Леонида Федуна.

Если подводить итоги 20 годам Федуна в «Спартаке», то из плюсов, конечно, надо выделить чемпионство в 2017 году и два Кубка России. Наверное, для такого клуба это мало. При Федуне у клуба появился свой стадион и новая база в Тушино. В качестве тренера в «Спартаке» при Федуне я проработал всего год, а в основном наблюдал за клубом со стороны. В мою эру футболиста у «Спартака» были времена намного ярче, чем у Федуна — хозяина клуба. Мне тяжело осознавать, что за 20 лет команда выиграла только одно чемпионство.

Теперь руководству «Лукойла» предстоит выбрать нового человека, который будет отвечать за клуб. Уверен, план уже есть. Мне, как болельщику «Спартака», хочется верить, что клуб ждет светлое будущее. Федуну могу сказать только большое спасибо за то, что он сделал для клуба. В его правлении были и минусы, и плюсы, но надо помнить, что человек вкладывал свои деньги, причем огромные деньги, а в основном получал только негатив в свою сторону.

Все новости
«Настоящий мужик». Глушаков — о Федуне
Сегодня, 15:51
Алаев: «Сильный „Спартак“ — это конкуренция и залог зрительского интереса»
Сегодня, 15:25
Тихонов: «Федуну можно сказать только спасибо за работу в „Спартаке“»
Сегодня, 15:11
Павлюченко: «Федун — настоящий фанат „Спартака“ и любит футбол»
Сегодня, 13:48
Ловчев: «Федун и Салихова позорили „Спартак“»
Сегодня, 13:36
Кавазашвили: «Критиковал Салихову, потому что были кадровые проблемы»
Сегодня, 13:27
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:50
Будем надеяться на лучшее.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:33
А ты сказал федуну спасибо? Вот жека ловчев не сказал а наоборот, ещё он сильно рад.
makkie
makkie
сегодня в 15:29
Поглядим, кого в итоге поставит Лукойл.
Тут возможны два сценария: либо будет хуже, чем при Федуне - либо, наоборот, лучше.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:26
Лишь бы армяне клуб к рукам не прибрали и не добавили через тире Арарат...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:11
Заждались уже светлого будущего
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 15:08
Хочется верить, что нашу страну и нас с вами ждёт светлое будущее. "Спартак" может и подождать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 