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Медведев: «Всегда ждём Федуна с его спутницей на „Газпром Арене“»

сегодня, 16:13

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об уходе из «Спартака» Леонида Федуна.

Когда такие знаковые фигуры покидают свое место, на котором проработали целых 18 лет, всегда нелегко свыкнуться с этим. Печальная новость. Это была целая эпоха: менялись поколения, сменилось несколько составов футболистов. Мне неизвестно, почему было принято такое решение. Пускай «Спартак» сам разбирается с этим. Это «лукойловско» — спартаковская кухня. Леонид Арнольдович сделал очень много, как для «Спартака», так и для всего российского футбола в целом! Его будет нам не хватать. Надеюсь, что он не перестанет интересоваться футболом и ходить на матчи. Мы всегда ждем Леонида Арнольдовича вместе с его спутницей на любом матче у нас на «Газпром Арене».

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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 17:29
это правильно
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:26
Пусть сначала паспорта болельщиков оформят
SHMEL
SHMEL
сегодня в 17:03
Так она жена или спутница? А у Федуна есть ФанУйди или его по блату пропустят на газпром арену?
ABir
ABir
сегодня в 16:59
И Медведев, когда уйдет со своего поста и переберется в столицу пусть за Спартак болеть приходит.
autochthon
autochthon
сегодня в 16:47
Ждем, а то билетами торговать некому...
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 16:47
А Медведев не подскажет почему во время игр на Крестовском Миллер постоянно в ложе один...без спутницы и спутников?! Да и сам то Медведев где прячется, дома на диване смотрит матчи?!)
makkie
makkie
сегодня в 16:29
Ещё бы, пока Федун был в Спартаке в Зените могли спать спокойно.
Ибо Федун плясал под газпромовскую дудку.
memphis
memphis
сегодня в 16:22
Жирно))
YVG
YVG
сегодня в 16:17, ред.
Не надо Газпромарену осквернять Заремой.
h2d67p5vvr2r
h2d67p5vvr2r
сегодня в 16:15
и это правильно...
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