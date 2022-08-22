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«Настоящий мужик». Глушаков — о Федуне

сегодня, 15:51

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков, который с 2013 по 2019 год выступал за «Спартак», прокомментировал уход из московского клуба Леонида Федуна.

Неожиданно, что Леонид Арнольдович покинул клуб. С ним ушла целая эпоха в «Спартаке», ведь он почти 20 лет проработал в клубе. Были хорошие и плохие результаты, яркие победы и обидные поражения. Спасибо ему за красивый стадион, наконец‑то у «Спартака» появился собственный дом, о котором миллионы болельщиков мечтали долгие годы и будут помнить всегда.

Каким Федун запомнился в общении? Всегда был доброжелателен, открыт, никогда не отказывал в разговоре. Настоящий мужик. Так что от общения с ним у меня только положительные впечатления. И я рад, что после чемпионства он попробовал знаменитый миллеровский самогон.

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Все комментарии
hw96cudm9cd2
hw96cudm9cd2
сегодня в 16:01
как бы там ни было, а Федун это история Спартака...
Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 15:54
Спартачей - праздником!
Верю, что у нас тож все наладится, цорны-плутники не вечны
Гость
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