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Тихонов: «Федуну можно сказать только спасибо за работу в „Спартаке“»

сегодня, 15:11

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал уход из московского клуба Леонида Федуна.

Леониду Арнольдовичу надо сказать огромное спасибо за довольно нелегкий труд. Сколько он вложил средств в «Спартак». Строительство стадиона, развитие академии – все это он сделал. Спортивная составляющая — это уже другое. Федун потратил много лет и сил на клуб, поэтому заслуживает большого уважения.

Лучше или хуже будет без Федуна? Нельзя это комментировать. Если говорить о человеке, который сделал многое для «Спартака», то можно сказать только спасибо.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:36
Я сожалею, что федун уходит, с ним было веселее ещё не услышим тезисы заремочки.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:21
Взял и тащил ношу не по себе. Бедная Зарема. Кем теперь руководить?
Гость
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