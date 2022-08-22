Тихонов: «Федуну можно сказать только спасибо за работу в „Спартаке“»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал уход из московского клуба Леонида Федуна.

Леониду Арнольдовичу надо сказать огромное спасибо за довольно нелегкий труд. Сколько он вложил средств в «Спартак». Строительство стадиона, развитие академии – все это он сделал. Спортивная составляющая — это уже другое. Федун потратил много лет и сил на клуб, поэтому заслуживает большого уважения.

Лучше или хуже будет без Федуна? Нельзя это комментировать. Если говорить о человеке, который сделал многое для «Спартака», то можно сказать только спасибо.