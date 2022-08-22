Романцев отреагировал на уход Федуна из «Спартака».

Бывший главный тренер и президент «Спартака» Олег Романцев прокомментировал уход Леонида Федуна из московского клуба.
Признаюсь, когда услышал сообщение о том, что Федун покидает «Спартак», не поверил в него. И прежде всего потому, что сейчас команда встает на ноги, возвращает тот наш характер и игру, которые помогали побеждать и делать болельщиков счастливыми. В этих переменах немалая заслуга президента клуба, поэтому я так и удивлен уходу. Теперь, когда все расставлено по местам, хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за все сделанное им для «Спартака». А желая ему всего самого лучшего, все-таки не могу не сказать: «Эх, не вовремя»
Романцев как истинный Спартач , немог не высказать своё мнение по поводу ухода из руководством клуба Леонида Федуна . Оба человека сделали очень многое для клуба, у кого-то получилось больше, у кого-то меньше. Но они оба служили верой и правдой тому что их объеденяло , это клуб Спартак. И других слов , кроме благодарности в адрес Федуна, от Романцева не приходится ждать. Романцев истинный джентльмен и просто порядочный человек, который за всю свою футбольную жизнь не разу не был замешан в каких-то крупных скандалах . Что делает его уважаемым и порядочным человеком в футбольном мире российского и ещё советского футбола ⚽️. Респект тебе за это , Олег Иванович . Всем Добра !
Романцев как истинный Спартач , немог не высказать своё мнение по поводу ухода из руководством клуба Леонида Федуна . Оба человека сделали очень многое для клуба, у кого-то получилось больше, у кого-то меньше. Но они оба служили верой и правдой тому что их объеденяло , это клуб Спартак. И других слов , кроме благодарности в адрес Федуна, от Романцева не приходится ждать. Романцев истинный джентльмен и просто порядочный человек, который за всю свою футбольную жизнь не разу не был замешан в каких-то крупных скандалах . Что делает его уважаемым и порядочным человеком в футбольном мире российского и ещё советского футбола ⚽️. Респект тебе за это , Олег Иванович . Всем Добра !