Романцев отреагировал на уход Федуна из «Спартака».

Бывший главный тренер и президент «Спартака» прокомментировал уход Леонида Федуна из московского клуба.

Признаюсь, когда услышал сообщение о том, что Федун покидает «Спартак», не поверил в него. И прежде всего потому, что сейчас команда встает на ноги, возвращает тот наш характер и игру, которые помогали побеждать и делать болельщиков счастливыми. В этих переменах немалая заслуга президента клуба, поэтому я так и удивлен уходу. Теперь, когда все расставлено по местам, хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за все сделанное им для «Спартака». А желая ему всего самого лучшего, все-таки не могу не сказать: «Эх, не вовремя»