Кавазашвили высоко отозвался о работе Федуна в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высоко отозвался о работе экс-президента «красно-белых» Леонида Федуна в клубе.

Говорят, что Федун со своей семьей собирается переехать в Монако. Я буду благодарен ему и его семье всегда, где бы они ни были. Предлагаю в качестве памяти и благодарности от спартаковцев Леониду Арнольдовичу на табло «Открытие Банк Арены» сделать надпись со словами благодарности Федуну за то, что он построил стадион. На арене возведены прекрасные памятники Черенкову, Старостину. Памятник Леониду Арнольдовичу, конечно, строить не надо, но увековечить его словами можно, он заслужил!