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Кавазашвили высоко отозвался о работе Федуна в «Спартаке»

сегодня, 00:38

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высоко отозвался о работе экс-президента «красно-белых» Леонида Федуна в клубе.

Говорят, что Федун со своей семьей собирается переехать в Монако. Я буду благодарен ему и его семье всегда, где бы они ни были. Предлагаю в качестве памяти и благодарности от спартаковцев Леониду Арнольдовичу на табло «Открытие Банк Арены» сделать надпись со словами благодарности Федуну за то, что он построил стадион. На арене возведены прекрасные памятники Черенкову, Старостину. Памятник Леониду Арнольдовичу, конечно, строить не надо, но увековечить его словами можно, он заслужил!

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Все комментарии
b5v5kpzf67p8
b5v5kpzf67p8
сегодня в 03:12
Это он напрасно
протон
протон
сегодня в 00:46
Построил и продал Лукойлу, в чем такая великая заслуга?
протон
протон
сегодня в 00:46, ред.
Кавазашвили о Федуне: «Он для «Спартака» как Горбачев – по-тихому развалил доверенную ему страну. Надеюсь, скоро весь клуб отойдет Газизову»
Я буду только рад: «Спартак» бы встал на путь исправления. Федун оказался фальшивым менеджером и полностью провалился, развалив клуб.

Это слова Анзора. 2021 год декабрь
Gahi
Gahi
сегодня в 00:42
Каждого человека судят по его делам, главное чтобы оставить о себе хорошую память.
Гость
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