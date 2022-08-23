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Аршавин: «Надеемся, что Шайхтдинов принесёт нам пользу»

вчера, 21:35

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход в клуб игрока «Спартака» Дамира Шайхтдинова.

Его трансфер — хороший пример сотрудничества между «Спартаком» и «Зенитом». У нас появилась возможность пригласить его из-за того, что в другую команду перешел Александр Сандрачук. Мы обсудили детали с Артёмом Ребровым, переговорили и нашли точки соприкосновения. Решили, что ради будущего молодого пацана нужно сотрудничать. Соперничество на уровне главных команд — одно, но ради игрока — нужно сотрудничать. Надеемся, что Дамир принесет нам пользу и мы дадим ему возможность дальше двигаться вперед. Всё зависит от самого игрока. Если Сергей Богданович захочет, то пригласит его и на тренировки, и на сборы с главной командой, если он проявит себя.

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Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:44
Зам .директора Аршавин
по чужим карманам шарил,
хоть косил под простака,
часто грабил "Спартака".
Гость
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