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«Мало в это верю». Тарханов — об интересе китайского банка к «Торпедо»

вчера, 23:24

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о слухах касательно покупки «Торпедо» китайским банком.

Хорошо ли было бы, если бы «Торпедо» приобрел китайский банк? Ну, если нет денег, то это хорошо. А, если есть деньги, позволяющие делать трансферы... Но вообще, там есть президент, и это частный клуб. Если только он захочет продать. Китайцы могут хотеть приобрести, но он может не продать. К тому же, он строит сам стадион, поэтому, мне кажется, этот какой-то фейк пустили. Не думаю, что это серьезно.

В «Торпедо» не знают об интересе китайцев? Ну, сейчас везде столько ляпов! Поэтому всему верить нельзя. Я думаю, что китайцы в данный моменты очень мало знают о «Торпедо», поскольку клуб давно не был В РПЛ, а за ФНЛ вряд ли кто-то пристально следит. Хотя, может быть, у какого-то китайского банка есть интерес сделать бизнес в России. Поэтому все может быть. Но, честно говоря, я мало в это верю.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:01, ред.
"Заграница нам поможет!",-
слышу я привычный грай;
может,может,может,может...
Может-только не Китай.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:25
А я верю, Китай скоро будет везде!
Гость
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