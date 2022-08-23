«Мало в это верю». Тарханов — об интересе китайского банка к «Торпедо»

Российский тренер поделился мнением о слухах касательно покупки «Торпедо» китайским банком.

Хорошо ли было бы, если бы «Торпедо» приобрел китайский банк? Ну, если нет денег, то это хорошо. А, если есть деньги, позволяющие делать трансферы... Но вообще, там есть президент, и это частный клуб. Если только он захочет продать. Китайцы могут хотеть приобрести, но он может не продать. К тому же, он строит сам стадион, поэтому, мне кажется, этот какой-то фейк пустили. Не думаю, что это серьезно.