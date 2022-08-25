Писарев не будет руководить «Химками» в матче против «Сочи»

Пресс-служба «Химок» сообщает, что главный тренер клуба пропустит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи».

Николай Писарев не сможет руководить командой в завтрашнем матче, главный тренер не полетел в Сочи из-за простуды.