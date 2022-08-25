Писарев не будет руководить «Химками» в матче против «Сочи»

Пресс-служба «Химок» сообщает, что главный тренер клуба Николай Писарев пропустит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи».
Николай Писарев не сможет руководить командой в завтрашнем матче, главный тренер не полетел в Сочи из-за простуды.
Командой на матче 7-го тура РПЛ с «Сочи» будет руководить старший помощник Андрей Сосницкий.
А вообще конечно позорное решение Химок, теперь всегда желаю им только поражений.
А вообще конечно позорное решение Химок, теперь всегда желаю им только поражений.