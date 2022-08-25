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Писарев не будет руководить «Химками» в матче против «Сочи»

сегодня, 20:41
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиЗавтра в 20:00 Не начался

Пресс-служба «Химок» сообщает, что главный тренер клуба Николай Писарев пропустит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи».

Николай Писарев не сможет руководить командой в завтрашнем матче, главный тренер не полетел в Сочи из-за простуды.

Командой на матче 7-го тура РПЛ с «Сочи» будет руководить старший помощник Андрей Сосницкий.

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ДинAmo
ДинAmo
сегодня в 21:15
Настолько тошнит от того, какой он тренер, что уже даже на матче не может присутствовать.
А вообще конечно позорное решение Химок, теперь всегда желаю им только поражений.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 21:01
Да и ни чего не изменится с Писаревым или без него
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:49
Походу, отруководился уже физручина и чесатель языком на ТВ. Писарев после Юрана - это просто похороны Химок!
Гость
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