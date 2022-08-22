В ЦСКА сообщили результаты медосмотра Заболотного и Кучаева

1661190527

сегодня, 20:48

Пресс-служба ЦСКА опубликовала заявление о травмах полузащитника и нападающего . Оба игрока получили повреждения в последнем матче ЦСКА — «Ахмат» (4:2). Кучаев травмировался на разминке, Заболотный — после выхода на замену.

«У Заболотного диагностировано повреждение акромиально-ключичного сочленения. Окончательная тактика лечения форварда будет определена после оценки эффективности стартовой терапии в течение ближайших пяти-семи дней.

Также комплексная стартовая терапия в ближайшие несколько дней ожидает Константина Кучаева. После ее окончания будут определены сроки лечения игрока», – говорится в публикации московского клуба.