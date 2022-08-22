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В ЦСКА сообщили результаты медосмотра Заболотного и Кучаева

сегодня, 20:48

Пресс-служба ЦСКА опубликовала заявление о травмах полузащитника Константина Кучаева и нападающего Антона Заболотного. Оба игрока получили повреждения в последнем матче ЦСКА — «Ахмат» (4:2). Кучаев травмировался на разминке, Заболотный — после выхода на замену.

«У Заболотного диагностировано повреждение акромиально-ключичного сочленения. Окончательная тактика лечения форварда будет определена после оценки эффективности стартовой терапии в течение ближайших пяти-семи дней.

Также комплексная стартовая терапия в ближайшие несколько дней ожидает Константина Кучаева. После ее окончания будут определены сроки лечения игрока», – говорится в публикации московского клуба.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 20:59
По последней игре скорее Гайч будет конкурентом, чем Заболотный. Заболотному пора завязывать.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:55
Всем здоровья,а Федьке за короткое время отсутствия конкурента,выйти на такой уровень,чтобы тот перестал быть таковым на практике.
Гость
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