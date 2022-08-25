Семак: «Дзюба понимал, какой будет его ситуация, если он останется»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что ещё прошлой зимой беседовал с нападающим Артемом Дзюбой относительно его роли в питерском клубе.
Мы разговаривали еще зимой. Он достаточно умный парень. И прекрасно понимал, какой будет ситуация, если он останется. Мне кажется, ему, как эмоциональному человеку, было сложно провести столько времени в одной команде. Он чувствует себя наиболее комфортно, когда он лидер на поле. Тогда его все устраивает. И в этом состоянии он раскрывается.
Мог ли я это ему пообещать? Я никому не могу обещать, что он будет играть. Все зависит от ситуации, от схемы, от игры. Ты будешь играть, если будешь сильнее конкурента. Если схема или игра, которую мы строим, будет подходить. Думаю, так вам скажет любой тренер.
И со слов тренера Дзюба с этим согласился...
А что мешало ему "тряхнуть стариной"..???...как Карим...Бензема..??
Та же энергия что будет затрачена на доказательство сотоятельности и конкурентноспособности в новом клубе могла бы быть использована и в своём клубе...
Слегка б "подвинулся" в окладе...и пылил бы ещё с бразильцами пару сезонов....
И со слов тренера Дзюба с этим согласился...
А что мешало ему "тряхнуть стариной"..???...как Карим...Бензема..??
Та же энергия что будет затрачена на доказательство сотоятельности и конкурентноспособности в новом клубе могла бы быть использована и в своём клубе...
Слегка б "подвинулся" в окладе...и пылил бы ещё с бразильцами пару сезонов....