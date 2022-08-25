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Семак: «Дзюба понимал, какой будет его ситуация, если он останется»

сегодня, 22:01

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что ещё прошлой зимой беседовал с нападающим Артемом Дзюбой относительно его роли в питерском клубе.

Мы разговаривали еще зимой. Он достаточно умный парень. И прекрасно понимал, какой будет ситуация, если он останется. Мне кажется, ему, как эмоциональному человеку, было сложно провести столько времени в одной команде. Он чувствует себя наиболее комфортно, когда он лидер на поле. Тогда его все устраивает. И в этом состоянии он раскрывается.

Мог ли я это ему пообещать? Я никому не могу обещать, что он будет играть. Все зависит от ситуации, от схемы, от игры. Ты будешь играть, если будешь сильнее конкурента. Если схема или игра, которую мы строим, будет подходить. Думаю, так вам скажет любой тренер.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 23:07
Получается Дзюба с Семаком заочно записали Дзюбу в неконкуретыши....завсегдатая лавки....в "не лидеры"...

И со слов тренера Дзюба с этим согласился...

А что мешало ему "тряхнуть стариной"..???...как Карим...Бензема..??

Та же энергия что будет затрачена на доказательство сотоятельности и конкурентноспособности в новом клубе могла бы быть использована и в своём клубе...
Слегка б "подвинулся" в окладе...и пылил бы ещё с бразильцами пару сезонов....
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 23:00
флаг ему в руки
drug01
drug01
сегодня в 22:29
Пора его отставить в покое....
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:16
Так а чего не отпустил его в Тотенхем на заработки?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 22:11
Короче говоря, Дзюба понял, что он уже не молод, в плане футбола, и, его шуточки, отношения к партнёрам больше терпеть не станут, если он не будет показывать свой лучший футбол, тем более, что накупили пачку новых игроков, отсюда токсичность. Правильно всё сделал Дзюба и правильно сказал Семак
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:06
Дзюба умный чел,знает что делает!
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