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Семак доволен нападающими «Зенита»

сегодня, 14:45

Наставник «Зенита» Сергей Семак доволен атакующей линией команды.

Нет желания попросить у руководства купить еще одного нападающего. Меня устраивает игра и Матео, и Ивана Сергеева. Действуют футболисты хорошо и полезно, моменты есть и будут. Нет проблем с результативностью, команда забивает достаточно. Будем готовиться к любому сопернику. А разделение на главных и неглавных – достаточно условное, потому как сыграно достаточно мало туров. Вся борьба еще впереди.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 21:00
Вопросов к напам и результативности у Семака нет. Значит 2 гола на исходе матча с Торпедо при 30 ударах по воротам его вполне устраивают? Значит тики-така и валидол в матчах будут продолжаться. Квалифицирую сие вью, как признание Семака в том, что он свои тренерские возможности в Зените исчерпал и руководству следует к нему прислушаться.
протон
протон
сегодня в 18:54
А кого тогда выпускать в центр нападения, если совсем игра не пойдёт? Ерохина, который на этой позиции так себе играет?
Именно отсутствие классного форварда привело к той же потере очков в Грозном. При всём уважении к Кассьерре - сейчас он полный ноль без скорости, который только транжирит моменты. Сергеев же хорош как суперсаб, но он никак не основной игрок.
Вот здесь я не понимаю Семака: весенний отрезок, когда Дзюба, Альберто и Сергеев конкурировали за место в старте был очень крутым. Жаль, что в ближайшее время мы такого, наверное, не увидим.
протон
протон ответ YVG (раскрыть)
сегодня в 18:53
Трансферная компания всех клубов РПЛ: есть желание, но нет возможности.
Трансферная компания Зенита: есть возможности, но нет желания.
YVG
YVG
сегодня в 16:58
Еще одного нападающего из спартака и можно на 10-е место собираться.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 16:51
Да так то Семаку вообще грех жаловаться на игроков.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:47
Этого запаса прочности ему хватает для чемпионства
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 16:40
И так лавка в три ряда
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 16:27
Ну, только если не дороже 50 тыс. руб.
drug01
drug01
сегодня в 16:20
Пока всё идёт хорошо
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:34
Раз забивают, значит можно быть довольными.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:21
СерОже ваще грех жаловаться))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:18
А они ещё больше довольны своей зарплатой 💰 💰 💰 !)
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:15
Еще бы он жаловался. Состав у него вообще самый сильный для РПЛ
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:00
Пока все в норме!!!
LOpp
LOpp
сегодня в 14:54
даю подсказку: У Сочи есть еще нападающий Мелказде
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