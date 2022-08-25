Семак доволен нападающими «Зенита»

Наставник «Зенита» Сергей Семак доволен атакующей линией команды.
Нет желания попросить у руководства купить еще одного нападающего. Меня устраивает игра и Матео, и Ивана Сергеева. Действуют футболисты хорошо и полезно, моменты есть и будут. Нет проблем с результативностью, команда забивает достаточно. Будем готовиться к любому сопернику. А разделение на главных и неглавных – достаточно условное, потому как сыграно достаточно мало туров. Вся борьба еще впереди.
Именно отсутствие классного форварда привело к той же потере очков в Грозном. При всём уважении к Кассьерре - сейчас он полный ноль без скорости, который только транжирит моменты. Сергеев же хорош как суперсаб, но он никак не основной игрок.
Вот здесь я не понимаю Семака: весенний отрезок, когда Дзюба, Альберто и Сергеев конкурировали за место в старте был очень крутым. Жаль, что в ближайшее время мы такого, наверное, не увидим.
Именно отсутствие классного форварда привело к той же потере очков в Грозном. При всём уважении к Кассьерре - сейчас он полный ноль без скорости, который только транжирит моменты. Сергеев же хорош как суперсаб, но он никак не основной игрок.
Вот здесь я не понимаю Семака: весенний отрезок, когда Дзюба, Альберто и Сергеев конкурировали за место в старте был очень крутым. Жаль, что в ближайшее время мы такого, наверное, не увидим.