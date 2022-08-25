Семак доволен нападающими «Зенита»

Наставник «Зенита» доволен атакующей линией команды.

Нет желания попросить у руководства купить еще одного нападающего. Меня устраивает игра и Матео, и Ивана Сергеева. Действуют футболисты хорошо и полезно, моменты есть и будут. Нет проблем с результативностью, команда забивает достаточно. Будем готовиться к любому сопернику. А разделение на главных и неглавных – достаточно условное, потому как сыграно достаточно мало туров. Вся борьба еще впереди.