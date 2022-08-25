Бояринцев: «Думаю, что Бердыев ещё полон сил и эмоций»

Бывший полузащитник «Рубина» поздравил с днем рождения экс-наставника казанского клуба , которому сегодня исполнилось 70 лет.

Курбану Бекиевичу в этот день хочется пожелать, прежде всего, крепкого здоровья и больших футбольных побед!

Думаю, что он еще полон сил и эмоций, несмотря на такой возраст. Мотивация у него не хуже, чем тридцать лет назад. Я уверен в этом.

От себя лично хочется поблагодарить его за совместную работу в «Рубине«, он много вложил в меня и как в футболиста, и как в личность. Было знаковым событием в моей карьере — поработать с таким большим специалистом, он раскрыл во мне многие навыки, благодаря ему я и смог чего-то достичь в своей карьере. Удалось поиграть на хорошем уровне не только в „Рубине“, но и в „Спартаке“ — все это благодаря совместной работе с Курбаном Бекиевичем. Выражаю ему огромные слова благодарности, желаю счастья, здоровья и всего самого наилучшего.