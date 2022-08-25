Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Бояринцев: «Думаю, что Бердыев ещё полон сил и эмоций»

сегодня, 18:23

Бывший полузащитник «Рубина» Денис Бояринцев поздравил с днем рождения экс-наставника казанского клуба Курбана Бердыева, которому сегодня исполнилось 70 лет.

Курбану Бекиевичу в этот день хочется пожелать, прежде всего, крепкого здоровья и больших футбольных побед!

Думаю, что он еще полон сил и эмоций, несмотря на такой возраст. Мотивация у него не хуже, чем тридцать лет назад. Я уверен в этом.

От себя лично хочется поблагодарить его за совместную работу в «Рубине«, он много вложил в меня и как в футболиста, и как в личность. Было знаковым событием в моей карьере — поработать с таким большим специалистом, он раскрыл во мне многие навыки, благодаря ему я и смог чего-то достичь в своей карьере. Удалось поиграть на хорошем уровне не только в „Рубине“, но и в „Спартаке“ — все это благодаря совместной работе с Курбаном Бекиевичем. Выражаю ему огромные слова благодарности, желаю счастья, здоровья и всего самого наилучшего.

Все новости
Семак: «Дзюба понимал, какой будет его ситуация, если он останется»
Сегодня, 22:01
Президент РПЛ Алаев: «Хочется, чтобы каждый сезон был новый чемпион»
Сегодня, 21:48
Рианчо: «Бердыев — отличный профессионал и хороший друг»
Сегодня, 18:20
Семак доволен нападающими «Зенита»
Сегодня, 14:45
Асхабадзе: «Такой запрет происходит из-за регламента»
Сегодня, 13:02
Семак: «„Урал“ будет на подъёме»
Сегодня, 12:08
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 20:58
он мог бы больше сделать ...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:49
Уж точно посильнее Слуцкого.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:29
Бекиевич всегда хотел иметь полный пакет так сказать в управлении клубом! Это почти всем не нравится!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:44
Почему-то он в России не очень востребован
45gt5bx9cg4m
45gt5bx9cg4m
сегодня в 18:41
К сожалению его боялись приглашать многие клубы
Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:39
Потенциал Бердыева не использован в полной мере по околофутбольным причинам.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:34
Беда не в том,что мы стареем,а то,что в душе остаёмся молодыми и судим о своих возможностях по былым воспоминаниям.Так что нет никакой случайности в том,что ни у Сёмина,ни у Бердыева со временем что-то начинает не клеится.
drug01
drug01
сегодня в 18:25
Он может помочь многим
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 