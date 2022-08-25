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Президент РПЛ Алаев: «Хочется, чтобы каждый сезон был новый чемпион»

сегодня, 21:48

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о доминировании «Зенита» в чемпионате России.

Сейчас меня радует конкуренция РПЛ на всех местах таблицы. Идеальный сюжет – это первенство ФНЛ прошлого года. Когда на 93-й минуте 38-го тура команда с третьего места поднимается на первое, лидер падает на третью строчку, а судьба путёвки в РПЛ решается с финальным свистком – для меня это кайф. Я такие эмоции тогда испытал! Это и есть футбол. Если так будет в РПЛ, я стану самым счастливым человеком.

Не кажется ли, что люди устали от чемпионств «Зенита»? Сильных всегда не любят, а гегемонов хотят свергнуть. Это нормально. Но мне хочется, чтобы каждый сезон был новый чемпион.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 23:16, ред.
Весёлый этот Алаев...
Надо запомнить шутку..."Каждый год - новый чемпион".
makkie
makkie
сегодня в 23:14
Ух ты, попёр против Газпрома.
Значит надолго не задержится ))
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 23:01
сразу видно недалёкий человек то есть далёкий от футбола
Tostao
Tostao
сегодня в 22:35
Для этого надо поработать с судьями.
memphis
memphis
сегодня в 22:27
То есть Зенит будет идти третьим, хлопнет Спартак и будет чемпионом
BreezeCOOL
BreezeCOOL
сегодня в 22:23
детский сад, мечты ребенка!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:17
Для него идеальный сюжет РПЛ это ФНЛ, всё ясно.
Elliada
Elliada
сегодня в 22:02
Газпром: Мечты сбываются
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:00
Все вопросы по этому поводу к Газпрому !)
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