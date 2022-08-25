Президент РПЛ Алаев: «Хочется, чтобы каждый сезон был новый чемпион»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о доминировании «Зенита» в чемпионате России.

Сейчас меня радует конкуренция РПЛ на всех местах таблицы. Идеальный сюжет – это первенство ФНЛ прошлого года. Когда на 93-й минуте 38-го тура команда с третьего места поднимается на первое, лидер падает на третью строчку, а судьба путёвки в РПЛ решается с финальным свистком – для меня это кайф. Я такие эмоции тогда испытал! Это и есть футбол. Если так будет в РПЛ , я стану самым счастливым человеком.

Не кажется ли, что люди устали от чемпионств «Зенита»? Сильных всегда не любят, а гегемонов хотят свергнуть. Это нормально. Но мне хочется, чтобы каждый сезон был новый чемпион.