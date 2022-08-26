Нагельсманн: «Надеюсь, нам вновь удастся обыграть „Барселону“»

Главный тренер «Баварии» высказался о соперниках по групповому раунду Лиги чемпионов.

«Интер» в очередной раз усилил состав команды. Это клуб, который уже добивался большого успеха на международной арене. Что касается «Барселоны», у всех, конечно же, на слуху история с Левандовским. Надеюсь, нам удастся добиться против «Барсы» такого же результата, как в прежние годы. «Виктория» — чемпион Чехии, превзошедший клубы из Праги, а это — немалое достижение.