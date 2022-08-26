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Нагельсманн: «Надеюсь, нам вновь удастся обыграть „Барселону“»

сегодня, 07:10

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о соперниках по групповому раунду Лиги чемпионов.

«Интер» в очередной раз усилил состав команды. Это клуб, который уже добивался большого успеха на международной арене. Что касается «Барселоны», у всех, конечно же, на слуху история с Левандовским. Надеюсь, нам удастся добиться против «Барсы» такого же результата, как в прежние годы. «Виктория» — чемпион Чехии, превзошедший клубы из Праги, а это — немалое достижение.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 15:20
Иуда не должен играть в Мюнхене…
ОПС
ОПС
сегодня в 08:51
Надеюсь, что будет интересно.
112910415
112910415
сегодня в 08:22
скорее всего, удастся.
но ... это не бесспорно !
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 08:04
Бавария наверное один из главных претендентов на победу в ЛЧ, а старт в бундеслиге подтверждает, что команда серьёзно настроилась на сезон.
Приход Мане дал новый импульс машине.
Барселона тоже серьёзно укрепилась в это межсезонье и тоже представляет серьёзную силу, но есть один минус, команда всё ещё находится в стадии становления.
Особенно интересный представляется дуэль Левандовского с Баварией.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:43
Даже уверен в этом
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:22
Не факт, что удастся. Результат может быть каким угодно.
Гость
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