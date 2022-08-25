Каррера: «Селихов — один из лучших вратарей России»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слухи о том, что «красно-белые» заморозили переговоры о продлении контракта с вратарём Александром Селиховым.
Селихов — очень ценный футболист, он один из лучших вратарей России. На мой взгляд, «Спартаку» необходимо сохранить его в команде. Для меня он топ-игрок, который может быть полезен клубу еще очень долгое время.
Хороший кипер...
Хороший кипер...
Нужен сильный иностранный спец, например - который был при Витории.
А сейчас физруки из молодёжки.
Нужен сильный иностранный спец, например - который был при Витории.
А сейчас физруки из молодёжки.