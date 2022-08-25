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Каррера: «Селихов — один из лучших вратарей России»

сегодня, 20:14

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слухи о том, что «красно-белые» заморозили переговоры о продлении контракта с вратарём Александром Селиховым.

Селихов — очень ценный футболист, он один из лучших вратарей России. На мой взгляд, «Спартаку» необходимо сохранить его в команде. Для меня он топ-игрок, который может быть полезен клубу еще очень долгое время.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 23:19
Я тоже так считаю...
Хороший кипер...
makkie
makkie
сегодня в 21:54
Боюсь, с сегодняшними тренерами вратарей Селихов прогрессировать не будет.
Нужен сильный иностранный спец, например - который был при Витории.
А сейчас физруки из молодёжки.
ABir
ABir
сегодня в 21:46
Странная новость от Карреры
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t4n2hm42n3db
сегодня в 20:18
А сам гнобил его.
Гость
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