Каррера: «Селихов — один из лучших вратарей России»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал слухи о том, что «красно-белые» заморозили переговоры о продлении контракта с вратарём .

Селихов — очень ценный футболист, он один из лучших вратарей России. На мой взгляд, «Спартаку» необходимо сохранить его в команде. Для меня он топ-игрок, который может быть полезен клубу еще очень долгое время.