Р. Нигматуллин: «„Челси“ решил, что Захарян может сильно вырасти в цене»

Экс-вратарь «Локомотива» оценил возможный переход хавбека «Динамо» в «Челси».

Если это правда, то рад за Захаряна, это отличная новость. Арсен – парень очень перспективный. Абсолютно естественно, что сейчас сразу он не готов играть в таком суперклубе, но приглашение нужно принимать. Аренда после этого трансфера была бы логичным шагом для всех сторон.

Можно, конечно, отдать Захаряна сразу в аренду в «Динамо», но это будет неправильно, ведь тогда не будет никакой адаптации к европейскому футболу. А она необходима, ведь ему следует окрепнуть. Возможно, его отдадут в бельгийский чемпионат, например. Подошел бы и Чемпионшип, кстати.

Хочу привести в пример Тибо Куртуа, ведь когда его купил «Челси», то отдал его в аренду в «Атлетико». Но когда посчитали, что он готов, то подключили его к команде. Теперь все мы знаем, кто такой Тибо Куртуа.

Это нормальная практика. «Челси» разглядел потенциал в Захаряне. Вероятно, решили, что со временем Арсен может сильно вырасти в цене.