Стрепетов: «„Зениту“ нужно обыгрывать „Урал“, чтобы вернуть лидерство»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против «Урала».

«Спартак» выиграл в Воронеже и вышел на первое место, так что «Зениту» надо выигрывать у «Урала», чтобы вернуть себе лидерство. Петербуржцам будет непросто в Екатеринбурге, перед глазами есть свежий пример «Динамо», которое, забив дважды в Нижнем Новгороде, в итоге упустило победу. Но подопечные Семака, конечно, должны выигрывать в этом матче.

«Урал» пока не одержал ни одной победы, даже после смены тренера с Игоря Шалимова на Виктора Ганчаренко, поэтому, конечно, будет к этому стремиться и будет опасен. Хотя я считаю, что пока ни одна тренерская отставка себя не оправдала: ни в Екатеринбурге, ни в «Торпедо», которому нужен опытный специалист, ни в «Химках», где после ухода Сергея Юрана команда просто перестала играть в футбол.