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Стрепетов: «„Зениту“ нужно обыгрывать „Урал“, чтобы вернуть лидерство»

сегодня, 09:33
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит13:00 Не начался

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против «Урала».

«Спартак» выиграл в Воронеже и вышел на первое место, так что «Зениту» надо выигрывать у «Урала», чтобы вернуть себе лидерство. Петербуржцам будет непросто в Екатеринбурге, перед глазами есть свежий пример «Динамо», которое, забив дважды в Нижнем Новгороде, в итоге упустило победу. Но подопечные Семака, конечно, должны выигрывать в этом матче.

«Урал» пока не одержал ни одной победы, даже после смены тренера с Игоря Шалимова на Виктора Ганчаренко, поэтому, конечно, будет к этому стремиться и будет опасен. Хотя я считаю, что пока ни одна тренерская отставка себя не оправдала: ни в Екатеринбурге, ни в «Торпедо», которому нужен опытный специалист, ни в «Химках», где после ухода Сергея Юрана команда просто перестала играть в футбол.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:10
Наверное долго думал, что бы такое предположить.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:14
Проблем быть не должно.
aka9pqjd7qj8
aka9pqjd7qj8
сегодня в 10:09
Семак может и проиграть
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 09:58
Спасибо за совет, Зенит им воспользуется.
112910415
112910415
сегодня в 09:53
О! Логично, однако. )
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:47
КАкая мысль вынесена в заголовок! Мыслитель!!!
32united
32united
сегодня в 09:43
Уралу жизненно необходимо набирать очки. Зениту будет ой как непросто в Екатеринбурге, ведь раненный зверь очень опасен. Зенит выше классом, это несомненно. Но нужно подойти к матчу с правильной мотивацией. На расслабленных ножках играть не получится, не смотря на то, что Урал сейчас не в лучших кондициях.
Думаю, что Семак сможет правильно настроить команду. Думаю, что в этом матче Петербуржцам все же удастся увести победу.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:34
Уралу очки нужнее, удачи ему!
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