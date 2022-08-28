Юран: «Мне не 80 лет, готов прямо сейчас вернуться к работе»

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран прокомментировал свое возможное возращение к тренерской работе.
Юран был уволен из «Химкок» 10 августа. Причина увольнения, которую озвучили в Химках, состояла в том, что у тренера и руководства разошлись мнения по ключевым вопросам развития команды. После увольнения Юрана «Химки» проиграли три матча подряд. С Юраном «Химки» набрали 7 очков.
Не нужно бежать впереди паровоза. Я в процессе, рассматриваю разные предложения. Если будет что-то конкретное, то все узнаете. Готов ли я прямо сейчас вернуться к работе? Мне что, 80 лет? Что у вас за вопросы? Да, я готов.
барам поступать назло,
а Садыгов-левым хватом,
и на ковёр,через бедро!
барам поступать назло,
а Садыгов-левым хватом,
и на ковёр,через бедро!