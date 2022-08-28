Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Юран: «Мне не 80 лет, готов прямо сейчас вернуться к работе»

28 августа 2022, 02:01

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран прокомментировал свое возможное возращение к тренерской работе.

Юран был уволен из «Химкок» 10 августа. Причина увольнения, которую озвучили в Химках, состояла в том, что у тренера и руководства разошлись мнения по ключевым вопросам развития команды. После увольнения Юрана «Химки» проиграли три матча подряд. С Юраном «Химки» набрали 7 очков.

Не нужно бежать впереди паровоза. Я в процессе, рассматриваю разные предложения. Если будет что-то конкретное, то все узнаете. Готов ли я прямо сейчас вернуться к работе? Мне что, 80 лет? Что у вас за вопросы? Да, я готов.

Все новости
«Куражьтесь до конца, а не занимайтесь фигней». Карпин — о матче с «Динамо»
Сегодня, 00:06
«Бывает так, что команда не воспринимает наставника». Терюшков — о Писареве
Вчера, 23:24
Кассьерра: «Матч со „Спартаком“ — это Эль Классико российского футбола»
Вчера, 23:20
Андрей Мостовой сравнил формат Кубка России с Лигой чемпионов
Вчера, 23:10
Гайч — о матче с «Торпедо»: «Мой гол оставался вопросом времени»
Вчера, 23:03
«Хорошая и трудовая победа». Семак — о матче с «Факелом»
Вчера, 22:02
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
28 августа в 11:20
Любит крыть Серёга матом,
барам поступать назло,
а Садыгов-левым хватом,
и на ковёр,через бедро!
25процентный клоун
25процентный клоун
28 августа в 08:18
Вместе с Глушаковым в Локо
ЮЗИК
ЮЗИК
28 августа в 07:04
Юран отличный мотиватор
Comentarios
Comentarios
28 августа в 02:23
А нефиг было из СКА уходить
95-shishani-95
95-shishani-95
28 августа в 02:09
В Терек его.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 