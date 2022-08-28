Юран: «Мне не 80 лет, готов прямо сейчас вернуться к работе»

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28 августа 2022, 02:01

Экс-наставник «Химок» прокомментировал свое возможное возращение к тренерской работе.

Юран был уволен из «Химкок» 10 августа. Причина увольнения, которую озвучили в Химках, состояла в том, что у тренера и руководства разошлись мнения по ключевым вопросам развития команды. После увольнения Юрана «Химки» проиграли три матча подряд. С Юраном «Химки» набрали 7 очков.