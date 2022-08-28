Наумов: «„Локомотив“ берёт игроков для перепродажи, а не для результата»

Экс-президент «Локомотива» прокомментировал переход албанского защитника в клуб. Контракт с футболистом подписан на пять лет.

Этот трансфер вписывается в ту программу, которую объявил еще Рангник – покупка молодых неизвестных игроков с целью продажи в Европу. Берут футболистов не для того, чтобы давать результат, а просто, чтобы потом можно было выгодно продать. Митай получил 12-й номер? Ого, вы меня просто ошарашили. Ничего себе, вот они там дают. Этот номер же нельзя никому не давать. Творится что-то непонятное. Приходят люди, которые ничего не знают о клубе. Так нельзя.