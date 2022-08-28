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Наумов: «„Локомотив“ берёт игроков для перепродажи, а не для результата»

28 августа 2022, 01:56

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал переход албанского защитника Марио Митая в клуб. Контракт с футболистом подписан на пять лет.

Этот трансфер вписывается в ту программу, которую объявил еще Рангник – покупка молодых неизвестных игроков с целью продажи в Европу. Берут футболистов не для того, чтобы давать результат, а просто, чтобы потом можно было выгодно продать. Митай получил 12-й номер? Ого, вы меня просто ошарашили. Ничего себе, вот они там дают. Этот номер же нельзя никому не давать. Творится что-то непонятное. Приходят люди, которые ничего не знают о клубе. Так нельзя.

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cska1948
cska1948
28 августа в 09:33
Этот номер же нельзя никому не давать
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1327154/mitay-mario-lokomotiv 28.08.2022
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Наверное "НЕ ДАВАТЬ" а "ДАВАТЬ".
ДАША Д
ДАША Д
28 августа в 07:28
Очередной камень в огород Локомотива.
95-shishani-95
95-shishani-95
28 августа в 02:10
Лучше б РЖД платила нормальные зарплаты врачам РЖД больниц.
Гость
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