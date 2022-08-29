Хави: «Левандовски — прирожденный лидер и настоящий работяга»

Тренер «Барселоны» похвалил после победы над «Вальядолидом» (4:0).

Польский форвард оформил дубль во втором матче подряд.

Хороший матч, но не идеальный. Нам еще есть куда расти, мы двигаемся вперед. Первые 40 минут мы провели очень хорошо. Второй тайм тоже начали здорово. Это была образцовая игра, но всегда есть куда расти.

Я бы также выделил голы Левандовского, его умение вовремя открыться для получения мяча, его движение и то как он прикрывает мяч. Он выдающийся игрок. Эффектный.

Роберт – прирожденный лидер и настоящий, скромный работяга, действующий в интересах команды. Здорово иметь его в команде – это благословение.

Он помогает тренерскому штабу, общается с молодежью.