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Хави: «Левандовски — прирожденный лидер и настоящий работяга»

сегодня, 00:55

Тренер «Барселоны» Хави похвалил Роберта Левандовского после победы над «Вальядолидом» (4:0).

Польский форвард оформил дубль во втором матче подряд.

Хороший матч, но не идеальный. Нам еще есть куда расти, мы двигаемся вперед. Первые 40 минут мы провели очень хорошо. Второй тайм тоже начали здорово. Это была образцовая игра, но всегда есть куда расти.

Я бы также выделил голы Левандовского, его умение вовремя открыться для получения мяча, его движение и то как он прикрывает мяч. Он выдающийся игрок. Эффектный.

Роберт – прирожденный лидер и настоящий, скромный работяга, действующий в интересах команды. Здорово иметь его в команде – это благословение.

Он помогает тренерскому штабу, общается с молодежью.

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протон
протон
сегодня в 01:32
Адаптация "на отлично", смотрится в команде как влитой. И вглубь оттойти обыграться в стенку, и рывок сделать, и где надо открыться; пяткой ассист отдать, пяткой гол положить; тонко пластично выдернуться на рефлексах, на инстинктах... одним словом - настоящий породистый голеадор.
Хороший матч но впереди ещё много работы, дебют кунде удался, нужно решать отсутствие левого фланга
Удачи парням на выезде в Севилье для лопетеги и ко это будет матч жизни.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:08
Это надо будет доказать в матчах против сильных соперников!
Гость
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