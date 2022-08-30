«Челси» готов увеличить предложение по Обамеянгу

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сегодня, 16:26

В лондонском «Челси» настроены на увеличение предложения по до 25 миллионов евро (включая бонусы).

Габонский форвард по-прежнему является главной трансферной целью Томаса Тухеля. Англичане готовы предложить игроку контракт до 2025 года.

В январе Обамеянг бесплатно перешел в «Барселону» из «Арсенала». С тех пор он забил 13 голов в 24 матчах за каталонский клуб.