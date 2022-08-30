«Челси» готов увеличить предложение по Обамеянгу

В лондонском «Челси» настроены на увеличение предложения по Пьеру-Эмерику Обамеянгу до 25 миллионов евро (включая бонусы).
Габонский форвард по-прежнему является главной трансферной целью Томаса Тухеля. Англичане готовы предложить игроку контракт до 2025 года.
В январе Обамеянг бесплатно перешел в «Барселону» из «Арсенала». С тех пор он забил 13 голов в 24 матчах за каталонский клуб.
Челси мог бы побороться за Митровича (как пример), Фулхэм устроила бы компенсация в 35-45 млн.
Челси мог бы побороться за Митровича (как пример), Фулхэм устроила бы компенсация в 35-45 млн.