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«Челси» готов увеличить предложение по Обамеянгу

сегодня, 16:26

В лондонском «Челси» настроены на увеличение предложения по Пьеру-Эмерику Обамеянгу до 25 миллионов евро (включая бонусы).

Габонский форвард по-прежнему является главной трансферной целью Томаса Тухеля. Англичане готовы предложить игроку контракт до 2025 года.

В январе Обамеянг бесплатно перешел в «Барселону» из «Арсенала». С тех пор он забил 13 голов в 24 матчах за каталонский клуб.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 16:34
Тяжко без нападающего. Но и Обама не панацея, не понятно что от него ожидать, 34-ой год уже идёт ему.
Челси мог бы побороться за Митровича (как пример), Фулхэм устроила бы компенсация в 35-45 млн.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:28
Ну очень нужен наверное!
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