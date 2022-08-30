Франческо Кальцона — главный тренер сборной Словакии

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сегодня, 22:51

назначен на пост главного тренера сборной Словакии.

Стороны подписали контракт до лета 2023 года. Если национальная команда сможет пройти в финальную стадию чемпионата Европы 2024 года, то соглашение со специалистом будет автоматически продлено до конца турнира.

Ранее сборную Словакии тренировал Штефан Таркович. Под его руководством команда заняла 3-е место в отборочной группе к чемпионату мира в Катаре, что не позволило коллективу выйти на этот турнир. Что примечательно, работа в сборной Словакии станет первым опытом работы на посту главного тренера для итальянского специалиста. С 2008 по 2021 год он работал помощником тренера в ряде итальянских клубов, среди которых есть «Наполи» и «Кальяри».