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Осинькин: «У Захаряна действительно есть всё, чтобы заиграть в „Челси“»

сегодня, 21:20

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил ситуацию вокруг возможного перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Для оценки ситуации с Захаряном надо понимать — насколько футболист сам хочет туда поехать. Я слышал, что Арсен хочет уехать за границу. Если хочет, то уезжать в такой клуб, как «Челси», всегда очень престижно. Сначала «Челси» может отправить его в аренду. Многие английские клубы покупают лучших футболистов и дают пройти им определённую подготовку перед тем, как оставить в клубе. Захарян — молодой и перспективный, но с ходу очень трудно пройти в основу «Челси». У него действительно есть всё, чтобы заиграть. Если этот трансфер произойдёт, то руководители «Челси» должны решать: остаться ли ему в клубе и быть игроком ротации или через какие-то другие клубы пройти адаптацию, чтобы быть готовым к «Челси». Это очень серьёзный вопрос.

Я буду рад за любых футболистов, которые будут переходить в такие большие клубы. В таком случае у нас будет возможность поболеть за наших игроков в больших чемпионатах.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:13
Я уважаю Осинькина но думаю он перехваливает Арсена! Мягкотел он для АПЛ! А аренда в Шип думаю убьёт его!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 21:34
Это просто слова
Гость
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