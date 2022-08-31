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Сторожук: «Я доволен отношением „Краснодара“ к игре»

сегодня, 20:40
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал победу над «Химками» (2:0) в матче Кубка России.

«Краснодар» сбавил в концовке? Я бы так не сказал. Может, спешили, где‑то простили, но нужно было больше дорожить мячом, и ситуация всегда появится. Некоторые игроки немного спешат с развитием атак, что мы не приветствуем. Мы хотим больше контролировать и взаимодействовать вместе, привлекать игроков к атаке постепенно. Тут сыграл момент сыгранности, формы и набора опыта.

Задействовали сегодня игроков, которые в неоптимальной форме, к сожалению. По‑другому никак, только через игры можно набирать и попадать в стартовый состав.

Доволен ли я игрой? Есть моменты, но тяжело анализировать, так как ребята не провели в таком сочетании ни одной игры. Я доволен их отношением. Поблагодарил их, потому что действительно мы неплохо играли и показывали временами хороший футбол.

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