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«Хорошая и трудовая победа». Семак — о матче с «Факелом»

сегодня, 22:02
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Факелом» (2:0) в матче Кубка России.

Контролировали ход игры, забили два мяча. Во втором тайме немножко потеряли контроль над самой игрой, больше стали ошибаться. При выходе из обороны брака стало больше. Думаю, многие ребята, которые сегодня вышли, не имеют достаточно игровой практики, и усталость сказывалась. По результату — хорошая и трудовая победа против команды, которая сражалась и билась от первой до последней минуты. Настоящая мужская борьба, много единоборств было достаточно жестких, но без какой-то откровенной грубости. Поэтому команду и болельщиков — с победой. Будем готовиться к следующей игре.

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