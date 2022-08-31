Федотов после матча с «Торпедо» вспомнил победу «Ливерпуля» со счётом 9:0

Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Торпедо» (2:0) в матче Кубка России.

Настоящий кубковый матч. Множество единоборств. Никто не хотел уступать. В первом тайме владели инициативой, создавали моменты, забили. Жаль, реализация подводила. Кроме одного момента с ударом после фланговой передачи, полностью контролировали игру. В начале второго тайма тоже. Просто не забивали из убойных позиций. 2:0 — отправная точка: стали позволять сопернику быстрые атаки. «Торпедо» имело полушансы на гол. Концовка прошла спокойно, искали шанс забить, но не хватало точности

Доволен ли я игрой? Радуемся победе. «Ливерпуль» победил 9:0 [в матче с «Борнмутом»], и Клопп нашел, на что обратить внимание. Всегда есть элементы: и по прессингу, и по обороне, и по атаке. По психологии: ведем в счете, но упускаем нити, играем авантюрно. Есть где покопаться.