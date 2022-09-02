Широков: «Захарян пока не перерос уровень РПЛ»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Роман Широков прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси» до закрытия трансферного окна в Англии.
«Наверное, Арсен расстроился, что не перешёл в „Челси“. Потянул бы он уровень АПЛ? Не знаю. Когда он туда приедет, будем смотреть. Он пока не перерос уровень РПЛ. Если будет чувствовать в себе силы, то в следующий раз надо ехать. Тут вопрос ещё в „Динамо“, их интересы тоже надо учитывать», — сказал Широков.