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Широков: «Захарян пока не перерос уровень РПЛ»

вчера, 19:30

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Роман Широков прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси» до закрытия трансферного окна в Англии.

«Наверное, Арсен расстроился, что не перешёл в „Челси“. Потянул бы он уровень АПЛ? Не знаю. Когда он туда приедет, будем смотреть. Он пока не перерос уровень РПЛ. Если будет чувствовать в себе силы, то в следующий раз надо ехать. Тут вопрос ещё в „Динамо“, их интересы тоже надо учитывать», — сказал Широков.

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Все комментарии
Gorasul
Gorasul
сегодня в 01:00
Гопник сказал - значит так оно и есть...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:19
Просто пропиарили пацана.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:47
А Роме лишь бы гадость сказать, нутро у человека такое.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:42
К АПЛ он точно не готов
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:40
А разве, он не прав? Всё по делу. Переоцененный мальчишка, с завышенной самооценкой.
shlomo
shlomo
вчера в 19:36
Рома знает.....Рома пожил...:)))
Гость
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