Тихонов: «„Зенит“ не был конкурентом „Спартака“, когда я выступал за клуб»

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вчера, 18:28

Бывший полузащитник московского «Спартака» и национальной команды России в преддверии матча ветеранов с «Зенитом» рассказал о противостоянии с петербургской командой в своей футбольной карьере.

«Самый яркий матч с „Зенитом“? Когда выиграли 2:1, но мы всегда в Питере обыгрывали „Зенит“, в те времена мы не рассматривали их как соперника, но матчи у нас были всегда интересные. Они не были нам конкурентами», — сказал Тихонов.