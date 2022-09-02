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Тихонов: «„Зенит“ не был конкурентом „Спартака“, когда я выступал за клуб»

вчера, 18:28

Бывший полузащитник московского «Спартака» и национальной команды России Андрей Тихонов в преддверии матча ветеранов с «Зенитом» рассказал о противостоянии с петербургской командой в своей футбольной карьере.

«Самый яркий матч с „Зенитом“? Когда выиграли 2:1, но мы всегда в Питере обыгрывали „Зенит“, в те времена мы не рассматривали их как соперника, но матчи у нас были всегда интересные. Они не были нам конкурентами», — сказал Тихонов.

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Все комментарии
antant1
antant1 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 04:31
У меня до сих пор сохранился) Зенит 122
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:47
Вмешался гаспром и пошли победы
Vave666
Vave666 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 21:09
Честный Российский чемпионат??)))
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:47
Когда Андрей Валерьевич выступал, тогда Спартак был гегемоном российского футбола! Если я не ошибаюсь, тогда красно-белые были и самыми богатыми?! Потом армейцы вышли на первые роли. Прошло время, и теперь Зенит является гегемоном, с большими финансовыми возможностями. У каждого свое время, своя эпоха!
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:40
Теперь уже не так
makkie
makkie
вчера в 19:19
В догазпромовский период Зенит был на уровне Урала и Оренбурга.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:15, ред.
Выходит ничего не изменилось....
Зенит и сейчас не конкурент Спартаку....
Он как правило выше ...на много выше в итоговой таблице...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:12
В те времена, когда не было газпрома и игры проходили относительно честно зенит был даже не твёрдым середнячком, их не замечал ни один клуб в том числе и самые самые аутсайдеры, почитайте историю зенита, помню они частенько выигрывали кубок профсоюзов.
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:43, ред.
Было время! Помним, было.
Ярко солнышко светило
Спартаку. Но грянул гром,
И пришёл в Зенит Газпром.

Так выпьем же за хорошую, солнечную погоду!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:36
Зато был хорошим фотоаппаратом.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:36
Чемпионы России:

1992
1993
1994
(один год "Алании" уступили)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
(а потом Федун пришёл, ахахахаха)

Так вы никого тогда как соперника не рассматривали)) И примерно то же положение занимали, что "Зенит" сейчас.

Так что закономерно, что бывший доминатор играет с нынешним. Других таких клубов в истории нашего футбола в последние 50 лет и не было.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:33, ред.
У каждого свой период в жизни.
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