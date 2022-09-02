Тихонов: «„Зенит“ не был конкурентом „Спартака“, когда я выступал за клуб»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и национальной команды России Андрей Тихонов в преддверии матча ветеранов с «Зенитом» рассказал о противостоянии с петербургской командой в своей футбольной карьере.
«Самый яркий матч с „Зенитом“? Когда выиграли 2:1, но мы всегда в Питере обыгрывали „Зенит“, в те времена мы не рассматривали их как соперника, но матчи у нас были всегда интересные. Они не были нам конкурентами», — сказал Тихонов.
Зенит и сейчас не конкурент Спартаку....
Он как правило выше ...на много выше в итоговой таблице...
Зенит и сейчас не конкурент Спартаку....
Он как правило выше ...на много выше в итоговой таблице...
Ярко солнышко светило
Спартаку. Но грянул гром,
И пришёл в Зенит Газпром.
Так выпьем же за хорошую, солнечную погоду!
Ярко солнышко светило
Спартаку. Но грянул гром,
И пришёл в Зенит Газпром.
Так выпьем же за хорошую, солнечную погоду!
1992
1993
1994
(один год "Алании" уступили)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
(а потом Федун пришёл, ахахахаха)
Так вы никого тогда как соперника не рассматривали)) И примерно то же положение занимали, что "Зенит" сейчас.
Так что закономерно, что бывший доминатор играет с нынешним. Других таких клубов в истории нашего футбола в последние 50 лет и не было.
1992
1993
1994
(один год "Алании" уступили)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
(а потом Федун пришёл, ахахахаха)
Так вы никого тогда как соперника не рассматривали)) И примерно то же положение занимали, что "Зенит" сейчас.
Так что закономерно, что бывший доминатор играет с нынешним. Других таких клубов в истории нашего футбола в последние 50 лет и не было.