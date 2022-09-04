Малафеев: «„Зенит“ может обыграть „Спартак“ в гостях»

Бывший вратарь «Зенита» поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ против «Спартака».

На мой взгляд, «Зенит» — фаворит в матче со «Спартаком». Я думаю, что сегодня команда Семака может обыграть «красно-белых» в гостях. Но в любом случае нельзя сказать, что этот матч будет легким для какой-то команды. Лично мне очень интересно посмотреть на это противостояние, несмотря на то, что оно, скорее всего, будет больше тактическим, осторожным.

Возможно, команды будут ждать ошибок друг друга и играть в более закрытый футбол. Но если кому-то удастся забить быстрый гол, то матч закончится с крупным счетом. Однако я думаю, что команды будут играть построже, а голы, если они вообще будут, мы увидим только во втором тайме.