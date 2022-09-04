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Малафеев: «„Зенит“ может обыграть „Спартак“ в гостях»

вчера, 13:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ против «Спартака».

На мой взгляд, «Зенит» — фаворит в матче со «Спартаком». Я думаю, что сегодня команда Семака может обыграть «красно-белых» в гостях. Но в любом случае нельзя сказать, что этот матч будет легким для какой-то команды. Лично мне очень интересно посмотреть на это противостояние, несмотря на то, что оно, скорее всего, будет больше тактическим, осторожным.

Возможно, команды будут ждать ошибок друг друга и играть в более закрытый футбол. Но если кому-то удастся забить быстрый гол, то матч закончится с крупным счетом. Однако я думаю, что команды будут играть построже, а голы, если они вообще будут, мы увидим только во втором тайме.

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Все комментарии
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 16:32
У каждого свое мнение
ДСА
ДСА
вчера в 14:54
Интерес очень серьезный подогревается.
drug01
drug01
вчера в 13:54
Может быть? Но будет ничья...
Futurista
Futurista
вчера в 13:51
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:33
Конечно может
shlomo
shlomo
вчера в 13:31
В этом матче все может быть...посмотрим
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