Гаранин: «Из-за Fan ID „Сочи“ теряет много болельщиков»

Тренер «Сочи» высказался на тему Fan ID.

Мне бы не очень хотелось говорить о Fan ID. Конечно, приятно, когда набивается полный стадион (на матче «Краснодар» – «Сочи»). Это то, ради чего мы здесь находимся, ради чего играем. Сумасшедшая поддержка своей команды. И она нас заводит.

Конечно, хочется, чтобы это как-то разруливалось (ситуация с Fan ID). Но я не политик, не руководитель нашего футбола. Конечно, мы в Сочи теряем очень много людей. Туристы готовы приходить, смотреть игры. Но людей отталкивает, когда они узнают, что надо куда-то идти и что-то делать.