Гаранин: «Из-за Fan ID „Сочи“ теряет много болельщиков»

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался на тему Fan ID.
Мне бы не очень хотелось говорить о Fan ID. Конечно, приятно, когда набивается полный стадион (на матче «Краснодар» – «Сочи»). Это то, ради чего мы здесь находимся, ради чего играем. Сумасшедшая поддержка своей команды. И она нас заводит.
Конечно, хочется, чтобы это как-то разруливалось (ситуация с Fan ID). Но я не политик, не руководитель нашего футбола. Конечно, мы в Сочи теряем очень много людей. Туристы готовы приходить, смотреть игры. Но людей отталкивает, когда они узнают, что надо куда-то идти и что-то делать.
По сути, очень ценно привлечение незаинтересованных лиц на поле, например, вот я хочу придти с другом, девушкой, новые люди вовлекаются в процесс, начинают ходить.
Но, сорри, я не представляю что-то типа "Я тут билетик лишний купил, давай, сходим на футбол, ну ты там иди на Госуслуги, начинай там заявления заполнять, фотографии ещё сделай и приложи, подожди ответа, и освободи там место на неделе в МФЦ сходить. Не парься ещё, что там написано, что тебя могут лишить права прохода на все спортивные мероприятия без причины и ты под этим подписываешься, ну лишат и лишат."
По сути, очень ценно привлечение незаинтересованных лиц на поле, например, вот я хочу придти с другом, девушкой, новые люди вовлекаются в процесс, начинают ходить.
Но, сорри, я не представляю что-то типа "Я тут билетик лишний купил, давай, сходим на футбол, ну ты там иди на Госуслуги, начинай там заявления заполнять, фотографии ещё сделай и приложи, подожди ответа, и освободи там место на неделе в МФЦ сходить. Не парься ещё, что там написано, что тебя могут лишить права прохода на все спортивные мероприятия без причины и ты под этим подписываешься, ну лишат и лишат."