Нигматуллин: «Хочется, чтобы гегемония „Зенита“ была прервана»

Бывший вратарь «Спартака» высказался о предстоящем матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».

«Спартак» преобразился, ко двору пришелся тренер, смог собрать коллектив, команда сплотилась вокруг Абаскаля, в «Спартаке» хорошая рабочая атмосфера. Все это может поспособствовать возможной победе «красно-белых». Хочется, чтобы гегемония «Зенита» все же была как-то прервана. Или хотя бы, чтобы всегда была хорошая конкуренция за золотые медали, чемпионат от этого только выиграет. Легенды накануне показали пример, как нужно дома обыгрывать «Зенит», пусть и с минимальным счетом.