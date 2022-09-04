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Нигматуллин: «Хочется, чтобы гегемония „Зенита“ была прервана»

вчера, 12:50
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».

«Спартак» преобразился, ко двору пришелся тренер, смог собрать коллектив, команда сплотилась вокруг Абаскаля, в «Спартаке» хорошая рабочая атмосфера. Все это может поспособствовать возможной победе «красно-белых». Хочется, чтобы гегемония «Зенита» все же была как-то прервана. Или хотя бы, чтобы всегда была хорошая конкуренция за золотые медали, чемпионат от этого только выиграет. Легенды накануне показали пример, как нужно дома обыгрывать «Зенит», пусть и с минимальным счетом.

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Свeтозар
Свeтозар
вчера в 16:38
Посмотрим сумеет ли прерваться
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:48
А до Дюкова вы 14 лет подряд при Федуне чемпионили ???)))
makkie
makkie
вчера в 12:57
Пока в РФС сидят такие как Дюков, гегемония Зенита будет продолжаться.
ДСА
ДСА
вчера в 12:51
Это хочется всем, кроме Зенита.
Гость
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