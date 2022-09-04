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Дуглас Сантос: «Это лучший „Спартак“, который я видел за три года в России»

вчера, 12:39
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура РПЛ против «Спартака».

Игра будет непростой, потому что это, наверное, лучший «Спартак», который я видел за три года в России. Статистика тоже об этом говорит — лучший старт за все это время. Плюс в этом сезоне команда особенно много забивает.

Нам нужно сфокусироваться на их сильных сторонах и игроках, чтобы нейтрализовать их и увезти из Москвы победу. Это наша главная цель. Для этого нужно очень хорошо потрудиться. Надеюсь, справимся с задачей.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:15
усиления при этом не было после 10го места прошлого сезона. только тренер сменился
008Maximus
008Maximus ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 20:42
Потому что это лучший „Спартак“, который я видел за три года в России»
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:21
Если судить по турнирной таблице,то возможно,и так.
adekvat
adekvat ответ 008Maximus (раскрыть)
вчера в 17:12
Почему?
008Maximus
008Maximus
вчера в 16:49
Сегодня будет лучшая игра СПАРТАК -ЗЕНИТ за последние три года.
Сварожич
Сварожич
вчера в 16:41
Ну тут и поспорить можно
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:59
Лучший??? М-да,сливай воду.
adekvat
adekvat
вчера в 13:55
Победа над Краснодаром в большинстве, Оренбург 11 место, Урал последнее, Факел 14 место и Сочи сдувшийся во втором тайме, а также. ничья с Тереком. А столько шума.
Брулин
Брулин
вчера в 13:52
Сантос всегда стабилен и спокоен. Словно и не бразилец.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:49, ред.
Дайте теперь ему на пробу фотоаппарат "Зенит")...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:38
Лучший Спартак был при Бескове и Романцеве, а потом это стало посмешищем !
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:08
Бесспорно впечатляет
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:55
Что есть, то есть !)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:45
Дуглас Сантос, выходя из кинотеатра после просмотра фильма Стенли Кубрика "Спартак": «Это лучший „Спартак“, который я видел за три года в России»
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:41
Соломку стелит на всякий случай!
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