Дуглас Сантос: «Это лучший „Спартак“, который я видел за три года в России»

Защитник «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура РПЛ против «Спартака».

Игра будет непростой, потому что это, наверное, лучший «Спартак», который я видел за три года в России. Статистика тоже об этом говорит — лучший старт за все это время. Плюс в этом сезоне команда особенно много забивает.

Нам нужно сфокусироваться на их сильных сторонах и игроках, чтобы нейтрализовать их и увезти из Москвы победу. Это наша главная цель. Для этого нужно очень хорошо потрудиться. Надеюсь, справимся с задачей.