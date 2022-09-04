Тихонов: «„Ахмат“ и „Локомотив“ — две абсолютно равные команды»

Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Локомотивом».

«Ахмат» выглядит очень прилично, и даже с «Крыльями Советов» в меньшинстве грозненцы играли на уровне. «Локомотив» пока обыграл только две команды, идущие внизу турнирной таблицы. С командами уровнем выше «железнодорожникам» играть непросто. Считаю, что это две абсолютно равные команды. «Ахмат» играет в свой футбол, «Локомотив» же находится в стадии становления и понимания своей игры, но все равно это два равных коллектива. Обе команды забивающие, так что игра будет результативная.