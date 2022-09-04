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Тихонов: «„Ахмат“ и „Локомотив“ — две абсолютно равные команды»

вчера, 13:07
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Локомотивом».

«Ахмат» выглядит очень прилично, и даже с «Крыльями Советов» в меньшинстве грозненцы играли на уровне. «Локомотив» пока обыграл только две команды, идущие внизу турнирной таблицы. С командами уровнем выше «железнодорожникам» играть непросто. Считаю, что это две абсолютно равные команды. «Ахмат» играет в свой футбол, «Локомотив» же находится в стадии становления и понимания своей игры, но все равно это два равных коллектива. Обе команды забивающие, так что игра будет результативная.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:03
Ахмат сильнее Локо у них тренер наш!
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 16:36
Но Локо играет дома...
112910415
112910415
вчера в 14:36
ставим на ничью ?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:10
Буду болеть за Ахмат.
2n44vz27fdqu
2n44vz27fdqu
вчера в 13:10
Так оно и есть
Гость
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