Дуглас Сантос рассказал, как изменилась игра «Зенита» после ухода Дзюбы

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, как изменилась игра питерского клуба с уходом нападающего Артема Дзюбы.
Игра с нападающим формата Дзюбы и игра с форвардами другого плана, конечно, отличаются. Но я хочу сказать, что Артем прекрасный футболист, очень качественный нападающий. Свои моменты он прекрасно реализовывал и приносил команде очень много пользы. Но команда развивается дальше, и я не стал бы проводить параллели, какой «Зенит» лучше: с Дзюбой или без него.
Видел ли его матчи в Турции? Нет, к сожалению, такой возможности не было.
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За победы в конкурсах мы даём и продляем VIP вне зависимости от нарушений правил.
Так что просьба не тратить время (Ваше же время) на теории заговоров и просто постараться уважительнее писать о клубах и пользователях.
Всего доброго.
Вопрос закрыт.