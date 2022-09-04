Дуглас Сантос рассказал, как изменилась игра «Зенита» после ухода Дзюбы

Защитник «Зенита» рассказал, как изменилась игра питерского клуба с уходом нападающего .

Игра с нападающим формата Дзюбы и игра с форвардами другого плана, конечно, отличаются. Но я хочу сказать, что Артем прекрасный футболист, очень качественный нападающий. Свои моменты он прекрасно реализовывал и приносил команде очень много пользы. Но команда развивается дальше, и я не стал бы проводить параллели, какой «Зенит» лучше: с Дзюбой или без него.

Видел ли его матчи в Турции? Нет, к сожалению, такой возможности не было.