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Дуглас Сантос рассказал, как изменилась игра «Зенита» после ухода Дзюбы

вчера, 12:14

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, как изменилась игра питерского клуба с уходом нападающего Артема Дзюбы.

Игра с нападающим формата Дзюбы и игра с форвардами другого плана, конечно, отличаются. Но я хочу сказать, что Артем прекрасный футболист, очень качественный нападающий. Свои моменты он прекрасно реализовывал и приносил команде очень много пользы. Но команда развивается дальше, и я не стал бы проводить параллели, какой «Зенит» лучше: с Дзюбой или без него.

Видел ли его матчи в Турции? Нет, к сожалению, такой возможности не было.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 12:52
Распространённое мнение, но, возможно, ошибочное. Дзюба вполне может быть однолюбом и Орзул, Азмуну и своей правой руке никогда не изменять.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 12:37
Самое главное - теперь никто не напрягается в раздевалке и постоянно не оглядывается 🤣
David Young
David Young ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 12:27
Как уже сказали, обратитесь позже. Троллить клубы и пользователей нельзя никому, в этом нет никакой дискриминации.

Мы были бы только рады дать Вам VIP статус и не ставить Ваши комментарии в не топ, но мы обязаны действовать в соотвествии с правилами. Пока Вам рановато давать VIP статус за количество комментариев.

За победы в конкурсах мы даём и продляем VIP вне зависимости от нарушений правил.

Так что просьба не тратить время (Ваше же время) на теории заговоров и просто постараться уважительнее писать о клубах и пользователях.

Всего доброго.

Вопрос закрыт.
Брулин
Брулин
вчера в 12:20
Монтелла о Дзюбе: «Адана Демирспор» многого ждет от него. Артем дал очень позитивный импульс коллективу»
Гость
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