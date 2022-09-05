Мостовой: «Это не последний сезон России без еврокубков»

Полузащитник «Зенита» считает, что российские клубы пропустят и следующий еврокубковый сезон.

Конечно, буду смотреть Лигу чемпионов. Это же еще с детства идет — мяч со звездами, большие команды, суперматчи. А после того, как я сыграл в Лиге чемпионов, стало еще интереснее. Но, конечно, обидно осознавать, что ты должен быть там.

Мне кажется, это не последний сезон без еврокубков — думаю, следующий год тоже будем без них. Но это лишь предположение.