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Мостовой: «Это не последний сезон России без еврокубков»

сегодня, 08:51

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой считает, что российские клубы пропустят и следующий еврокубковый сезон.

Конечно, буду смотреть Лигу чемпионов. Это же еще с детства идет — мяч со звездами, большие команды, суперматчи. А после того, как я сыграл в Лиге чемпионов, стало еще интереснее. Но, конечно, обидно осознавать, что ты должен быть там.

Мне кажется, это не последний сезон без еврокубков — думаю, следующий год тоже будем без них. Но это лишь предположение.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:03, ред.
Андрей....ты пока из 4-х ударов с убойной позиции без сопротивления защитников кладёшь Максименко только 1....
Надо ещё поработать над техникой))...перед тем как покорять европы....

Но если серьёзно...наверное и следующий сезон не последний без еврокубков...
Да и говорить о ЛЧ можно только после гарантированного чемпионства...а до него ещё 22 нелёгких тура...рановато рассуждать...

Андрея - со званием "Лучший игрок матча" Спартак-Зенит !!!!
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 09:03
Очень хочется надеяться, что Мостовой не прав, но всё идёт к тому, что еврокубков не будет.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:54
Лучше бы Андрюша помолчал в две дырочке
Гость
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