Кафельников — о матче «Спартака» с «Зенитом»: «Унылое зрелище»

Теннисист Евгений Кафельников прокомментировал поражение московского «Спартака» от «Зенита» (1:2) в восьмом туре РПЛ .

Унылое зрелище, больше ничего не скажу. Класс у «Зенита» выше, поэтому и выиграли. Как вышла нормальная команда, с нормальным уровнем игроков — все стало на свои места.