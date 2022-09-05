Кафельников — о матче «Спартака» с «Зенитом»: «Унылое зрелище»

Теннисист Евгений Кафельников прокомментировал поражение московского «Спартака» от «Зенита» (1:2) в восьмом туре РПЛ.
Унылое зрелище, больше ничего не скажу. Класс у «Зенита» выше, поэтому и выиграли. Как вышла нормальная команда, с нормальным уровнем игроков — все стало на свои места.
приятна мне надежд прощальная краса;
люблю я скорбное команды увяданье!
Скорее уходи,испанская лиса!
приятна мне надежд прощальная краса;
люблю я скорбное команды увяданье!
Скорее уходи,испанская лиса!
Соглашусь..."не стена"....может и присутствовал некий мандраж (а у кого не будет после 1:7)....но у Зенита тоже скажу тебе не Куртуа в раме...
Что делать Максименко коль условному Мостовому защитники просто коридоры строят для ударов ...из 4-х случившихся-1 залетел...да и Ловрен не по вине Максименко один с мячом в 3-х метрах от ворот оказался...тут не то что "домик" прикрыть...вообще соорентироваться не успеешь...))
Я вообще вчера на 43-й минуте от комментаторов узнал что оказывается Квинси на поле....а ты говоришь Максименко матч проиграл...
Я думаю что 2 залетевших после более 20-ти ударов - это его пруха несусветная...заговорённость....и фарт невиданный..))
Соглашусь..."не стена"....может и присутствовал некий мандраж (а у кого не будет после 1:7)....но у Зенита тоже скажу тебе не Куртуа в раме...
Что делать Максименко коль условному Мостовому защитники просто коридоры строят для ударов ...из 4-х случившихся-1 залетел...да и Ловрен не по вине Максименко один с мячом в 3-х метрах от ворот оказался...тут не то что "домик" прикрыть...вообще соорентироваться не успеешь...))
Я вообще вчера на 43-й минуте от комментаторов узнал что оказывается Квинси на поле....а ты говоришь Максименко матч проиграл...
Я думаю что 2 залетевших после более 20-ти ударов - это его пруха несусветная...заговорённость....и фарт невиданный..))
Подозреваю, что они не заметят сопротивление Краснодара, Динамо, Ростова и Сочи.
Подозреваю, что они не заметят сопротивление Краснодара, Динамо, Ростова и Сочи.
Наверное единственный кто не кидал шапки до матча...не гвардиолил Абаскаля...и не искал "мстю" за Суперкубок.....
Наверное единственный кто не кидал шапки до матча...не гвардиолил Абаскаля...и не искал "мстю" за Суперкубок.....