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Кафельников — о матче «Спартака» с «Зенитом»: «Унылое зрелище»

сегодня, 08:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Теннисист Евгений Кафельников прокомментировал поражение московского «Спартака» от «Зенита» (1:2) в восьмом туре РПЛ.

Унылое зрелище, больше ничего не скажу. Класс у «Зенита» выше, поэтому и выиграли. Как вышла нормальная команда, с нормальным уровнем игроков — все стало на свои места.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:02
Вижу не внимательно смотрел эпизоды с пропущенными. Оба гола пришли из-за неправильного выноса мяча, а в самих голах вины нет, не спорю.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:00
Унылая игра,очей очарованье-
приятна мне надежд прощальная краса;
люблю я скорбное команды увяданье!
Скорее уходи,испанская лиса!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:54
Ляпы Максименко всё испортили для болельщиков Спартака.
Шуnя771
Шуnя771 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 09:38
Ростов может и упереться!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:29
Моё мнение....Зря ты дружище уже 14-й час как обвиняешь в поражении исключительно кипера...
Соглашусь..."не стена"....может и присутствовал некий мандраж (а у кого не будет после 1:7)....но у Зенита тоже скажу тебе не Куртуа в раме...

Что делать Максименко коль условному Мостовому защитники просто коридоры строят для ударов ...из 4-х случившихся-1 залетел...да и Ловрен не по вине Максименко один с мячом в 3-х метрах от ворот оказался...тут не то что "домик" прикрыть...вообще соорентироваться не успеешь...))

Я вообще вчера на 43-й минуте от комментаторов узнал что оказывается Квинси на поле....а ты говоришь Максименко матч проиграл...
Я думаю что 2 залетевших после более 20-ти ударов - это его пруха несусветная...заговорённость....и фарт невиданный..))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:11
От вас ждёт респекта только Максименко
FC RSM
FC RSM ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 09:03
А как же химки, Ахмат? Это к ваши московским командам, видимо, у него особый зуб)))
makkie
makkie
сегодня в 08:54
Зенит обыграл цска, Локо и Спартак.
Подозреваю, что они не заметят сопротивление Краснодара, Динамо, Ростова и Сочи.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:53
Кафельникову респект...
Наверное единственный кто не кидал шапки до матча...не гвардиолил Абаскаля...и не искал "мстю" за Суперкубок.....
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:51
В этом матче нужны были очки для обоих клубов
Гость
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