Федун — о фанатах: «Очень странно, что мы дома играли как в гостях»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун раскритиковал болельщиков «красно-белых» после матча 8-го тура РПЛ против «Зенита».
Очень странно, что мы дома играли как в гостях. Наши фанаты могут и дальше сидеть в спортбарах, оттачивать свои принципы, они могут продолжать это делать в ближайшие десять лет, ничего не изменится. То, что сегодня во втором тайме мы пропустили два гола, это «зенитовская» торсида зарядила и понесла своих футболистов вперед, а у нас поддержки, к сожалению, не было.
20000 что ли? Как у Айнтрахта? ))
20000 что ли? Как у Айнтрахта? ))
Вот и всё
Сильнейшая команда везде справится
И в гостях, и дома
Вот и всё
Сильнейшая команда везде справится
И в гостях, и дома
Лёнь, если клуб по сути игнорирует проблему FanID, то кто виноват в отсутствии поддержки? Если клуб играет для болельщика, а требования фанатов Вы не слышите, кто виноват, что остались болельщики без фанатов. Об этом кстати мечтал некто К.Клейменов. Поэтому наслаждайтесь. А про то, что Зенит сильнее, сам виноват, потратил немногим меньше Зенита, а покупал не пойми что, вроде Рош, Эбертов и прочих Кавенаги.
Лёнь, если клуб по сути игнорирует проблему FanID, то кто виноват в отсутствии поддержки? Если клуб играет для болельщика, а требования фанатов Вы не слышите, кто виноват, что остались болельщики без фанатов. Об этом кстати мечтал некто К.Клейменов. Поэтому наслаждайтесь. А про то, что Зенит сильнее, сам виноват, потратил немногим меньше Зенита, а покупал не пойми что, вроде Рош, Эбертов и прочих Кавенаги.
Он наверное за 3 недели без руля - забыл какой счёт обычно бывает в гостях на "Разгром Арене"....
Он наверное за 3 недели без руля - забыл какой счёт обычно бывает в гостях на "Разгром Арене"....
Леонид теперь будет частый гость новостных лент, и хорошо
Леонид теперь будет частый гость новостных лент, и хорошо