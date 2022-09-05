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Федун — о фанатах: «Очень странно, что мы дома играли как в гостях»

сегодня, 08:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун раскритиковал болельщиков «красно-белых» после матча 8-го тура РПЛ против «Зенита».

Очень странно, что мы дома играли как в гостях. Наши фанаты могут и дальше сидеть в спортбарах, оттачивать свои принципы, они могут продолжать это делать в ближайшие десять лет, ничего не изменится. То, что сегодня во втором тайме мы пропустили два гола, это «зенитовская» торсида зарядила и понесла своих футболистов вперед, а у нас поддержки, к сожалению, не было.

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Все комментарии
d1metras
d1metras
сегодня в 13:06
нечего было вводить фан уйди.. теперь на футбол ходить как в театр.. только в ладоши хлопать... все сидят рызинув рты и хлопают по команде... скукота..
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 11:16
Дело то далеко не в болельщиках,но если еще введут,что то типа fan id,то и этих оставшихся,что были на трибунах стадиона не будет!!!
112910415
112910415
сегодня в 10:53
в любом случае, Арнольдыч - преданный болельщик Спартака !
vova505
vova505
сегодня в 10:35
Да и сколько там болельщиков приехало?
20000 что ли? Как у Айнтрахта? ))
Tex
Tex
сегодня в 10:32
Сами хотели, что бы на футбол ходили как в театр... Чем теперь недовольны
Путин007
Путин007
сегодня в 10:13
Да да 22 удара против 4х и абсолютно бесхребетная игра...конечно болельщики виноваты)))
vova505
vova505
сегодня в 10:03
Просто Зенит в данный момент сильнее Спартака
Вот и всё

Сильнейшая команда везде справится
И в гостях, и дома
Наталья Петровна
Наталья Петровна
сегодня в 09:57
А что случилось то? ;)
YVG
YVG
сегодня в 09:49
В гостях было бы 10-0.
311
311
сегодня в 09:29
Виновник найден - болельщики Спартака!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 09:28
это посыл к ультрас в сторону ID, мол я чиновник - обязан донести офиц позицию. Зауважаю Федуна, если решит все кулуарно в пользу наших фанов.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:24
На сей раз болельщики Спартака виноваты в проигрыше, а я грешный недотепа подумал что зенитовские бразильцы и вся команда сделали игру!)
протон
протон
сегодня в 08:49
При Федуне были полные стадионы, но результат у Спартака был примерно таким же. Так что не в отсутствии болельщиков дело, Арнольдыч.
Лёнь, если клуб по сути игнорирует проблему FanID, то кто виноват в отсутствии поддержки? Если клуб играет для болельщика, а требования фанатов Вы не слышите, кто виноват, что остались болельщики без фанатов. Об этом кстати мечтал некто К.Клейменов. Поэтому наслаждайтесь. А про то, что Зенит сильнее, сам виноват, потратил немногим меньше Зенита, а покупал не пойми что, вроде Рош, Эбертов и прочих Кавенаги.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:48
Леонид Арнольдович шутит....
Он наверное за 3 недели без руля - забыл какой счёт обычно бывает в гостях на "Разгром Арене"....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:38
Наконец федун сказал правду, гостей было слышно так будто игра в Питере.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:38, ред.
Всё так. Федун никогда Спартак не бросал, а вот фанатье за личные интересы продало.
Леонид теперь будет частый гость новостных лент, и хорошо
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 08:36
Это была тихая скорбь по ушедшему Федуну и Зареме.На похоронах ведь громко не поют.Ну рыдает кто-то иногда...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:34
За Спартак болеет вся страна! - говорили они...
a68axxxhac6n
a68axxxhac6n
сегодня в 08:33
не в бровь а в глаз, пейте пивко в барах...
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