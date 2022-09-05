Федун — о фанатах: «Очень странно, что мы дома играли как в гостях»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун раскритиковал болельщиков «красно-белых» после матча 8-го тура РПЛ против «Зенита».

Очень странно, что мы дома играли как в гостях. Наши фанаты могут и дальше сидеть в спортбарах, оттачивать свои принципы, они могут продолжать это делать в ближайшие десять лет, ничего не изменится. То, что сегодня во втором тайме мы пропустили два гола, это «зенитовская» торсида зарядила и понесла своих футболистов вперед, а у нас поддержки, к сожалению, не было.