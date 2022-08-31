Им не оставили шансов. Самые быстрые отставки в Англии

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сегодня, 08:55

Уволенный из «Борнмута» Паркер – в топе.

В Английской Премьер-Лиге случилась первая тренерская отставка. Ее нельзя назвать удивительной. Со своего поста был уволен главный тренер «Борнмута» Скотт Паркер. Причина была более чем весомой – поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:9. Оно последовало к тому же после критики со стороны Паркера в адрес руководства клуба: тренер намекнул, что «Борнмут» был слишком пассивен на трансферном рынке этим летом. Что же, теперь ему переживать по этому поводу не придется.

Паркер стал первым тренером АПЛ с 2004 года, которого отправили в отставку еще в августе. Но это не самое быстрое увольнение после начала сезона. Значит, пора взглянуть на этот рейтинг самых быстрых со старта чемпионата отставок в Англии.

1998/99 – Кенни Далглиш («Ньюкасл» — уволен в августе после двух матчей)

«Король» Кенни начал сезон отнюдь не по-королевски. Так прокомментировал тогда отставку специалиста председатель правления клуба Фредди Шеферд. Хотя в первых двух турах «сороки» не проиграли – у них были ничьи с «Чарлтоном» и «Челси». Правда, в предыдущем сезоне они заняли 13-е место. Но стоило тогда проводить с Далглишем предсезонку?

1993/94 – Питер Рид («Манчестер Сити» — уволен в августе после четырех игр)

В первых четырех турах того чемпионата «Сити» под руководством Рида набрал только одно очко и забил всего один мяч. Но на решение об отставке повлияли не только провальные результаты, а еще и перестановки в руководстве клуба.

2004/05 – Бобби Робсон («Ньюкасл» — уволен в августе после четырех игр)

А тут логику «Ньюкасла» понять сложнее. Конечно, старт сезона получился неудачным, и в четырех первых матчах «сороки» не смогли победить ни разу. Но увольнять легендарного тренера после всего лишь четырех туров? Кроме того, в предыдущем сезоне «Ньюкасл» занял пятое место в лиге и вышел в полуфинал Кубка УЕФА .

2022/23 – Скотт Паркер («Борнмут» — уволен в августе после четырех игр)

А вот и «герой» нынешнего года. Первый сезон Паркера в «Борнмуте» был неплохим: он занял второе место в Чемпионшипе, уступив только «Фулхэму». Да и в Премьер-Лиге стартовали удачно, победив в дебюте «Астон Виллу» со счетом 2:0. А вот потом начался провал. Было тяжелое поражение от «Манчестер Сити» (0:4), добавил беды проигрыш «Арсеналу» (0:2), а потом «Ливерпуль» со своим 9:0 добил «вишенок».

2019/20 – Хави Грасия («Уотфорд» — уволен в сентябре после четырех игр)

Грасия стал жертвой внутренних разногласий, которые добавились к невнятному старту сезона, в котором за четыре тура «Уотфорд» набрал одно очко. Нетерпеливость руководства клуба подпитывалась еще и нежеланием Грасии использовать подписанного за рекордные деньги новичка Исмаила Сарра. Это тоже сыграло свою роль, как сообщалось позднее.

2017/18 – Франк де Бур («Кристал Пэлас» — уволен в сентябре после четырех игр)

Голландский специалист является обладателем незавидного рекорда по самому худшему старту в Премьер-Лиге. Его «КристалПэлас» был невнятен, проиграл все четыре первых матча, не забив ни одного мяча. А де Бур ничего толком объяснить не мог. И был быстро отправлен из клуба.

2000/01 – Джанлука Виалли («Челси» — уволен в сентябре после пяти игр)

С момента назначения за полтора года Виалли смог завоевать пять трофеев. Однако руководству клуба не понравился старт нового сезона, хотя уж откровенным провалом его назвать сложно. В пяти турах «Челси» набрал шесть очков. Ждать улучшения боссы не стали.

2013/14 – Паоло Ди Канио («Сандерленд» — уволен в сентябре после пяти игр)

Ди Канио смог обезопасить от вылета «Сандерленд» в предыдущем сезоне. Однако ожидаемого прогресса не случилось. Уже старт чемпионата в 2013 году вышел таким, что можно было теперь уж точно прогнозировать вылет. В пяти первых турах Ди Канио сумел набрать только одно очко.

1996/97 – Ховард Уилкинсон («Лидс Юнайтед» — уволен в сентябре после пяти игр)

К пятому туру чемпионата Англии «Лидс» шел на не самом плохом девятом месте в турнирной таблице и имел в своем активе семь очков. Что могло пойти не так? Матч против «Манчестер Юнайтед». В этой встрече «Лидс» проиграл со счетом 0:4, и руководство клуба не смогло этого вынести.

2003/04 – Глен Ходдл («Тоттенхэм» — уволен в сентябре после шести игр)

Легенда «шпор» Ходдл был тренером команды в течение двух с половиной лет, но стерпеть плохой старт в 2003 году боссы клуба не смогли. Ходдл смог набрать только четыре очка в первых шести турах чемпионата, и команда оказалась в зоне вылета.

2016/17 – Франческо Гвидолин («Суонси» — уволен в октябре после семи игр)

Руководство валлийского клуба преподнесло неожиданный подарок опытному специалисту. Он был уволен в день своего 61-летия. Поводом стал плохой старт в чемпионате, где «Суонси» набрал всего четыре очка из 21 возможного по итогам семи туров.

2021/22 – Хиско Муньос («Уотфорд» — уволен в октябре после семи игр)

В первом туре «Уотфорд» Муньоса впечатлил победой над «Астон Виллой», и ничто не предвещало беды. Однако после семи матчей эта победа так и осталась единственной, и тренера отправили в отставку, чтобы заменить его на Клаудио Раньери, имеющего опыт победы в АПЛ .

2001/02 – Питер Тейлор («Лестер Сити» — уволен в сентябре после восьми игр)

Недобрые сигналы приходили еще в конце предыдущего сезона, когда «лисы» проиграли девять из десяти последних матчей. Неудачи продолжились и на старте нового чемпионата. Стартовал «Лестер» с поражения 0:5 от «Болтона» и за восемь туров набрали всего пять очков.

2015/16 – Брендан Роджерс («Ливерпуль» — уволен в октябре после восьми игр)

Три победы, три ничьи и два поражения – не такого результата ждало руководство клуба, потратив за время тренерства Роджерса 290 миллионов фунтов на усиление состава. Впрочем, решение о его замене на Юргена Клоппа, возможно, стало лучшим для боссов «красных» в современную эпоху.

2008/09 – Хуанде Рамос («Тоттенхэм» — уволен в октябре после восьми игр)

Руководители «Тоттенхэма» никогда не церемонились, если видели, что начинаются проблемы. С Рамосом было принято расстаться после восьми туров, когда команда оказалась на дне таблицы с двумя набранными очками. Все резонно.