«Торпедо» расторг контракт с Цаллаговым

Московский «Торпедо» объявил об уход Дзамболата Цаллагова, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Цаллагов только летом перешел в «Торпедо» и провел за московскую команду три матча и не отметился результативными действиями.
Московский «Торпедо» объявил об уход Дзамболата Цаллагова, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Цаллагов только летом перешел в «Торпедо» и провел за московскую команду три матча и не отметился результативными действиями.
Но его забраковали)
В итоге подписали летом)))
Но его забраковали)
В итоге подписали летом)))