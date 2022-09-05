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«Торпедо» расторг контракт с Цаллаговым

вчера, 16:38

Московский «Торпедо» объявил об уход Дзамболата Цаллагова, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Цаллагов только летом перешел в «Торпедо» и провел за московскую команду три матча и не отметился результативными действиями.

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 20:19
Не дотянул до брата...
Сварожич
Сварожич
вчера в 18:07
Удачи ему в дальнейшем
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:56
Виновный в неудачах найден.
izrafel
izrafel
вчера в 17:49
Интересная ситуация получается
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 17:12
Самое смешное, что он зимой проходит просмотр в Торпедо))
Но его забраковали)
В итоге подписали летом)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:09
Давай домой в Аланию.
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:49
Чтож так скоронько
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:39
Интересная новость
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